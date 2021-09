LUTZ ROGALLA GmbH und CeramicSpeed Bearings A/S besiegeln Zusammenarbeit

Verringerung von Reibung und Energieverbrauch für messbare Steigerung in fast allen Anwendungen!!!

Innovationen in der Materialwissenschaft verändern in dieser Zeit viele Branchen und die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Co2-Emissionen rückt zunehmend in den Fokus des Maschinen- und Anlagenbaus. Hybridlagern mit Keramikkugeln kommt dabei eine wichtige Rolle zu, denn die Verringerung der Lagerreibung führt zu einer messbaren Steigerung des Gesamtwirkungsgrades der Antriebssysteme und somit zu einer positiveren Energiebilanz.

Dipl.-Ing. Lutz Rogalla – „Mit CeramicSpeed Bearings A/S haben wir einen zukunftsorientierten Technologiepartner gefunden, mit dem wir zusammen innovative Hybridlager-Lösungen gestalten und in unseren Märkten etablieren können. Da wir in den letzten 12 Monaten unsere Aktivitäten in High-Tech-Branchen ausbauen konnten, sind wir überzeugt, dass die CeramicSpeed-Produkte eine hochwertige Ergänzung unseres Liefer- und Leistungsspektrums sind. Wir freuen uns daher sehr, hier einen höchst innovativen Partner an der Seite zu haben, mit dem wir gemeinsam in die Zukunft schreiten können.“

Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit haben die CEO’s beider Unternehmen, Herr Lutz Rogalla und Herr Anders Thormann, jetzt getroffen.

CeramicSpeed Bearings A/S aus Dänemark ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen zur Herstellung hochwertiger Hybridlager.

Was im Jahre 2004 mit dem Einsatz von Keramik-Kugellagern in Inline-Skates begann, setzte sich in den Folgejahren erfolgreich über den professionellen Rad- und Motorsport fort.

Heute entwickelt und fertigt CeramicSpeed Bearings im dänischen Holstebro ein breites Spektrum an Hybridlagern für die unterschiedlichsten industriellen Anwendungen.

LUTZ ROGALLA GmbH aus dem badischen Sinsheim, ein seit über 25 Jahren etablierter System-Lieferant für Wälzlager, Drehverbindungen, Fertigungsteile und Spezialschmierstoffe im Maschinen- und Anlagenbau, bietet maßgeschneiderte Lösungen für die vielfältigen industriellen Anwendungen und Anforderungen.

Das erfahrene ROGALLA-Team erfasst und analysiert in ihren Kompetenzbereichen die Anforderungen der Kunden und bietet neben technisch und anwendungsorientierten Lösungen, auch bedarfsorientierte und individuelle Versorgungs- und Bevorratungskonzepte.



ROGALLA Wälzlager – Drehverbindungen

Seit 25 Jahren ist das familiengeführte Unternehmen LUTZ ROGALLA GmbH ein etablierter Lieferant im Maschinen- und Anlagenbau. Vielfältig, vertrauensvoll, traditionell, zukunftsorientiert und persönlich und nah am Kunden, um ein paar Stärken zu nennen!

Technische und anwendungsorientierte Lösungen in den Bereichen Wälzlager, Drehverbindungen, Fertigungsteile und Schmierstoffe gibt es aus einer Hand.

Neben Standardprodukten bilden maßgeschneiderte Lösungen für die vielfältigsten Anwendungen und Anforderungen ein wichtiges Standbein. Dabei ist Rogalla in vielen Branchen vertreten und im weltweiten Einsatz tätig!

