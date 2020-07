Lünendonk-Liste: IT-Freiberuflermarkt in Deutschland

Etengo wächst entgegen der Marktentwicklung

Mannheim, 23.07.2020 – Die aktuellen Ergebnisse des Lünendonk-Marktsegment-Rankings für das Geschäftsjahr 2019, das mit den führenden IT-Personaldienstleistern durchgeführt wurde, zeigt: nach gut zehn Jahren Wachstum im zweistelligen Bereich, schrumpft das Geschäft erstmals um 1,9 Prozent.

Der Personaldienstleister Etengo (Deutschland) AG trotzt dieser Marktentwicklung mit einem Wachstum von 3 Prozent und behauptet sich damit auf Platz 5 im Ranking. “Grund für dieses positive Ergebnis ist unsere hohe Spezialisierung und absolute Fokussierung auf den projektbasierten Einsatz von IT-Freelancern. Diese Konzentration ermöglicht uns eine hohe Besetzungsqualität und -geschwindigkeit im Sinne unserer Kunden,” erläutert Alexander Raschke, Vorstand der Etengo (Deutschland) AG.

Systemkritische IT-Kompetenzen bleiben hoch im Kurs

Am stärksten wurden 2019 von den Unternehmen IT-Kompetenzen in den Bereichen CloudServices (93 Prozent), SAP-Beratung (86 Prozent, Cyber Security (79 Prozent) und Big Data (ebenfalls 79 Prozent) nachgefragt. Diese Kompetenzen sind, wie Alexander Raschke weiß, auch in Zeiten von COVID-19 bei Unternehmen gefragt. “Bei uns wurden lediglich 10 Prozent aller Projekte coronabedingt gebremst, und nur knapp 1 Prozent wirklich gestoppt. Das stimmt mich absolut zuversichtlich,” so Raschke. Sein Unternehmen sieht er für das kommende Geschäftsjahr gut gerüstet: “Wir erwarten 2021 eine Sonderkonjunktur, bei der es in der Deutschen Wirtschaft branchenübergreifend darum gehen wird, Digitalisierungsprojekte zu beschleunigen und die Modernisierung der IT-Infrastruktur in Gang zu bringen.”

Die Etengo (Deutschland) AG gestaltet als spezialisierter Personaldienstleister die Grundlage

der digitalen Zukunft: Mit rund 150 Mitarbeitern organisiert das Mannheimer Unternehmen für seine Kunden – Unternehmen aller Größen und aller Branchen – den projektbasierten Einsatz von hochqualifizierten IT- und Digitalisierungs-Spezialisten, denen es Zugang zu den

interessantesten Kunden-Projekten bietet. Mit ihrer Open-Book-Philosophie schafft die Etengo (Deutschland) GmbH auf faire Weise digitale Perspektiven für Freelancer und Unternehmen in Deutschland.

