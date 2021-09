Locke Aparthotels und die neuen Tourismus-Trends

Endlich wieder Reisen – Corona lässt neue Trends entstehen: Boutique-Apartments mit Freiraum zum Essen, Schlafen, Wohlfühlen und Entspannen – im Gespräch mit Eric Jafari, Creative Director und Mitbegründer von Locke, Bristol / Großbritannien

Kein Zweifel: Die Reisebranche befindet sich im Umbruch. Auch die globale Mobilität welche mehr oder weniger zum Stillstand gekommen ist und mit der sich schließlich das Coronavirus in alle Teile der Welt ausbreiten konnte. Nach dem Lockdown wird vieles anders sein als zu Vor-Corona-Zeiten, wo sich mit Billigflügen, Massenkreuzfahrten und Pauschalangeboten zum Schnäppchenpreis bereits deutliche Symptome einer Branchenkrise zeigten. Aber dann kam die unerwartete Pandemie und stellt das bisherige, eingelebte und teils zur Gewohnheit gewordene Leben auf den Kopf. „Das Reisen ab dem Jahr 2021 wird sich neu erfinden müssen: Statt der gängigen massentouristischen Einheitskonzepte sind kreative, qualitativ gedachte und auf das Individuum zugeschnittene Konzepte gefragt, die gleichzeitig sozial relevanten Themen wie Klimaverträglichkeit, Nachhaltigkeit oder Achtsamkeit für Umwelt und Natur hohe Priorität einräumen“, ist Mitbegründer und Creative Director der Locke Aparthotels Eric Jafari überzeugt.

Pandemie löst Fernweh mit „Rundum-Sicherheitspaket“ und Unabhängigkeit aus Turning Locke Cambridge

Derzeit sitzt, so hat man das Gefühl, der Großteil der Bevölkerung förmlich in den Startlöchern, um endlich wieder rauszukommen aus den eigenen vier Wänden und die Weite der Welt neu zu erfahren. Und doch wird man sehen, dass sich die Ansprüche an das Erleben verändern werden. Die Corona-Pandemie wird den Beginn einer neuen, nachhaltigeren Ära fur den Tourismus darstellen, global wie lokal. Die Megatrends der Zukunft heißen Mobilität, Individualisierung und Neo-Ökologie und beschreiben einen Tourismus mit wachem Bewusstsein für Umwelt- und Klimafragen – grun, emissionsarm und klimaresilient sowie voller Bereitschaft für unvoreingenommene Eindrücke und neue zwischenmenschliche Begegnungen. Mehr als je zuvor werden Touristen Wert darauf legen, dass die Reise zu ihren individuellen Ansprüchen und ethisch-sozialökologischen Ansichten passt, statt sie in immer dasselbe standardisierte Schema zu pressen. Das expandierende Unternehmen Locke weiß aus Erfahrungen, dass die Reisenden von ihrer Unterkunft einen professionellen Standard mit geschmackvoll-modernem Ambiente und individuellem Service verbindend erwarten. Keine hochgestochene, anonyme Kulisse, sondern ein freundliches, aus der unmittelbaren Umgebung gewachsenes und damit harmonierendes Ambiente, in dem man sich wohlfühlen und von dem aus man in Stadt und das Umland ausschwärmen kann.

Genau diese Angebotslücke besetzen Locke Aparthotels, mit Unternehmenssitz in Bristol, Großbritannien, die jetzt in München zwei neue Dependancen eröffnen. Der Name charakterisiert bereits das, was die Sache ausmacht: Den Charme eines atmosphärischen Boutique-Hotels mitsamt der Möglichkeit, sich wie im eigenen Apartment frei zu entfalten und seine persönlichen Reise Vorlieben auszuleben. Eric Jafari hierzu: „Jeder Gast findet mit Locke genügend Freiraum zum Essen, Schlafen, Wohlfühlen und Entspannen. Räumlichkeiten und Einrichtung sind so konzipiert, dass sie die DNA der Umgebung aufgreifen und auf diese Weise stets eindeutig verortet erscheinen. Unser Konzept ist die Antwort auf die Veränderungen durch die Covid-19-Pandemie.“ Geschäftsreisende können dem universellen Trend zur „Workation“ folgen und dank Co-Working- und Meeting-Spaces, Gym, Einkaufsmöglichkeiten und vollausgestatteten Apartments optimal Leben und Arbeit vereinen. Und: Vom ausgeklügelt umweltgerechten, CO2-optimierten Möbeldesign (für das der Nachhaltigkeit Spezialist Dodds & Shute seine Expertise beisteuerte) bis zum fortschrittlichen Gastronomiekonzept „Farm-to-Table“ (mit Gemüse aus hauseigenem Anbau von der Urban-Farm auf dem Dach) lässt das Locke Aparthotel keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit seines Nachhaltigkeitsanspruchs: „Nicht bloß nehmen, sondern auch etwas zurückgeben“ – mit gutem Gefühl wird der Gast Zeuge dieser konzeptionellen Grundidee.

Vertrauensanker durch lokale Partner Locke Aparthotel München

„Wir freuen uns, Locke nach Deutschland zu bringen. Uns ist wichtig, dass jede unserer Hotels fest in ihrem Standort verwurzelt ist. Deshalb setzen wir auf die Erfahrung lokaler Partner, die uns bei der Entwicklung marktspezifischer Strategien helfen“, sagt Eric Jafari, Creative Director und Mitbegründer von Locke. Katie Sharples, Marketing und PR-Managerin für Locke DACH, ergänzt: „Das PR-Konzept von On Time PR hat uns sehr beeindruckt, insbesondere was den strategischen Ansatz für unseren Eintritt in den deutschen Markt betrifft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Ausbau der Präsenz von Locke in Deutschland.“

Monika Dagree, Gründerin und Geschäftsführerin von On Time, erläutert den Hintergrund der Zusammenarbeit mit Locke Aparthotel: „Wir betreuen seit 21 Jahren erfolgreich Lifestyle-Marken auf internationalem Niveau – vom Multi-Brand-Textilkonzern bis zur inhabergeführten Boutique-Brand. Im Bereich Consumer-PR gehört die Sparte „Living & Hospitality“ seit Stunde eins zur DNA von On Time PR. Besonderen Wert legen wir dabei auf Konzepte mit einem stark nachhaltigen und individuellen Anspruch. Reisen hat sich sehr verändert und wird in Zukunft viele weitere Metamorphosen durchlaufen – nicht nur in puncto Nachhaltigkeit, sondern auch was individuelles und anspruchsvolles Reisen betrifft.“

Locke Aparthotels auf Wachstumskurs

Wer einmal „Locke“ erlebt hat, weiß, dass das Hotelleben so schön wie das Zuhause sein kann: durchdachtes Design, gute Stimmung, voll ausgestattet und damit unabhängig, egal ob zum Leben oder Arbeiten. Neben den fünf Häusern in London (Aldgate, Millenium Bridge und Tower Bridge), Edinburgh und Manchester und den erwähnten beiden Dependancen in München wird Locke in Kürze weitere Hotels in Dublin (Ha“penny Bridge und North Docks), Berlin, Cambridge und Lissabon eröffnen. Geplant ist außerdem ein sechstes Hotel in London (Dalston).

