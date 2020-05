LIOcoin meldet Bankenkooperation

Carmen Abraham weiß, dass Unzufriedenheit durch die Beschränkung persönlicher Handlungsfreiheit exponentiell wächst und wie wichtig Vertrauen in die eigenen Entscheidungen jetzt ist Freiheit habe in den letzten Wochen für viel Diskussionsstoff in der Politik, Philosophie, Talkshow-Runden, Medien und sogar in individuellen Webinaren gesorgt. "Der Musiker Igor Levit hat neulich in einer aspekte-Sendung eine persönliche und ganz andere Perspektive ergänzt. Er stellte die Frage in den...