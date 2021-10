Leuchtende Highlights für den Garten von Rademacher

Die Smart-Home-Pakete „Smarte Gartenbeleuchtung“ und „Gartenambiente“ zaubern mit Licht-Akzenten das perfekte Ambiente im Garten

Nicht nur im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder der Küche sorgt smarte Beleuchtung für die perfekte Atmosphäre, inzwischen hat smarte Beleuchtung auch den Außenbereich erobert. Die Pakete von Rademacher „Smarte Gartenbeleuchtung“ und „Gartenambiente“ lassen jede gewünschte Ecke im Garten stimmungsvoll erstrahlen – und das ganz ohne großen Installationsaufwand.

Smarte Außenbeleuchtung: So kommt Lichtstimmung in den Garten

Lichtakzente auf der Terrasse oder im Blumenbeet sind immer ein Hingucker – auf einer sommerlichen Gartenparty sorgen sie für tolle Stimmung und in der dunklen Jahreszeit beim Blick aus dem Fenster für stimmungsvolles Ambiente. Mit den Aktionspaketen von Rademacher lässt sich das ganz einfach realisieren und jederzeit nach Bedarf mit praktischen Add-Ons erweitern. Für Smart-Home-Starter, die noch keine Steuerzentrale besitzen, gibt es das Basispaket „Smarte Gartenbeleuchtung“, das den HomePilot von Rademacher enthält. Eine solche Schaltzentrale ist das Herzstück des Smart-Home-Systems und Voraussetzung, um Leuchtmittel in Garten oder Wohnung per App steuern zu können. Neben dem HomePilot ist im Basis-Paket sowie in allen Add-On-Paketen die addZ-Serie auf Zigbee-Funkbasis von Rademacher enthalten. Der addZ-Stick kann einfach in den HomePilot eingesteckt werden und schon wird das Smart-Home-System um den Zigbee-Standard erweitert und die addZ-Leuchtmittel lassen sich per HomePilot-App sowie durch Lichtszenarien automatisch steuern. Mit den addZ White + Colour Leuchtmitteln lassen sich unzählige Lichteffekte erzielen – das Farbspektrum deckt 16 Millionen Farben sowie verschiedenste warme und kühle Weißtöne ab. Die Leuchtmittel können ganz einfach in jede gängige Lampenfassung eingeschraubt werden – so auch in Außenleuchten. Alle Pakete umfassen jeweils drei Strahler, die speziell für den Einsatz im Freien entwickelt wurden. Die Strahler lassen sich dank Erdspieß frei im Garten verteilen – so kann man den Rasen zur Tanzfläche machen, die liebevoll bepflanzten Beete in Szene setzen oder Zuwege ausleuchten. Wer schon einen HomePilot besitzen sollte, kann den Garten mit dem Add-On-Paket „Smarte Gartenbeleuchtung“ mit ebenfalls drei Strahlern inklusive addZ White + Colour Leuchtmitteln ausleuchten. Mit dem Paket „Gartenambiente“ wird es sogar noch festlicher. Das Paket enthält neben drei Gartenstrahlern zusätzlich eine große Kugelleuchte. So lassen sich die Garten-Pakete flexibel kombinieren und erweitern – insgesamt lassen sich mit dem addZ-Stick bis zu 50 Leuchten ansteuern.

Smarte Beleuchtung im Garten bietet was für“s Auge – und für die Sicherheit

In Kombination mit dem addZ-Stick und dem HomePilot können Nutzerinnen und Nutzer ihre Gartenbeleuchtung über die HomePilot-Smart-Home-App ein- und ausschalten, stufenlos dimmen oder aus der großen Vielfalt einstellbarer Farbtöne wählen. Ob ein sanft gedimmtes Sonnenuntergangs-Licht für den Feierabend-Drink im Freien oder die passende Akzentuierung für weihnachtliche Festtage – da ist garantiert für jeden Anlass und jede Stimmung etwas Passendes dabei. Smarte Gartenbeleuchtung mit einem beeindruckenden Farbspektrum sieht aber nicht nur schön aus, sie erhöht auch die Sicherheit. Mit den Gartenstrahlern beispielsweise gehören Stolperfallen der Vergangenheit an, indem die Strahler Treppenstufen und Gartenwegen sicher ausleuchten. Ebenso nimmt Gartenbeleuchtung potentiellen Eindringlingen die schützende Dunkelheit, im Urlaub dient sie auch im Außenbereich zur Anwesenheitssimulation. In Kombination mit dem HomePilot lassen sich Zeiten festlegen, zu denen die Außenbeleuchtung angeschaltet und wie zufällig gesteuert wird – ganz so, als ob jemand zuhause wäre. Und auch die Sorge vor überzogener Energieverschwendung ist unbegründet: Die Lampen im Garten lassen sich so steuern, dass sie nur brennen, wenn sie gebraucht werden. Zudem ist beim sogenannten Einschaltverhalten der addZ White + Colour Leuchtmittel Feintuning möglich: So lässt sich beispielsweise einstellen, dass die Lampen im Garten immer nur auf energiesparenden 50 Prozent eingeschaltet werden, um in der Dämmerung gerade genug Licht zu spenden ohne unnötig Energie zu verschwenden. Außerdem können Bewohnerinnen und Bewohner durch eine intelligente Gartenbeleuchtung nicht mehr vergessen, diese nach einer ausgiebigen Gartenfeier wieder auszuschalten. Mit einer automatischen „Alles aus“-Szene, die sich um eine vorher festgelegte Zeit aktiviert, werden die Lichter zuverlässig ausgeknipst. In der Nacht aktive Tiere wie Nachtfalter, Igel & Co. werden dankbar sein.

Inhalt:

Basis-Paket „Smarte Gartenbeleuchtung“ (inkl. HomePilot)

– 3x Gartenstrahler

– 3x addZ Leuchtmittel GU10 (Typ 8438) von Rademacher

– 1x addZ Stick 8435 von Rademacher

– 1x HomePilot 9496-3 von Rademacher

Add-On-Paket „Smarte Gartenbeleuchtung“

– 3x Gartenstrahler

– 3x addZ Leuchtmittel GU10 (Typ 8438) von Rademacher

– 1x addZ Stick 8435 von Rademacher

Add-On-Paket „Gartenambiente“

– 3x Gartenstrahler

– 3x addZ Leuchtmittel GU10 (Typ 8438) von Rademacher

– 1x addZ Stick 8435 von Rademacher

– 1x Kugelleuchte für E27 Leuchtmittel

– 1x addZ Leuchtmittel E27 (Typ 8436) von Rademacher

Über die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH:

Seit mehr als 50 Jahren stehen die vielseitigen Lösungen von RADEMACHER in den Bereichen automatisierter Sicht- und Sonnenschutz und smartes Wohnen für individuellen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Das Unternehmen entwickelt und fertigt seine Produkte in Deutschland und setzt bei Planung, Installation und Inbetriebnahme auf starke Partner aus Handel und Handwerk. Seit Mitte 2021 ist RADEMACHER Teil der DELTA DORE Gruppe aus Frankreich. Mit gebündelter Kraft bieten die Hausautomationsexperten Fachhandel und Endkunden in ganz Europa integrationsfähige Smart-Home-Anwendungen für Rollladen und Sonnenschutz, Licht, Heizung, Sicherheit und Garage. Zu den bekanntesten Produkten von RADEMACHER zählen der elektrische Gurtwickler RolloTron und das Smart-Home-System HomePilot.

