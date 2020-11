Lebenshilfe24 – Ausgezeichnet als Service-Champion 2020

Welt und ServiceValue untersuchen seit vielen Jahren systematisch die Qualität deutscher Unternehmen aus Kundensicht. In diesem Jahr standen mehr als 380 Branchen auf dem Kundenprüfstand.

“Exzellenter Kundenservice ist keine zufällige Erscheinung” Für die Ermittlung der Service-Champion 2020 wurden in diesem Jahr aus insgesamt 4053 Unternehmen in 384 verschiedenen Branchen per Kundenurteil die jeweils besten im erlebten Service ermittelt. Das Service-Ranking basiert auf dem wissenschaftlich belastbaren “Service Experience Score” und ergibt sich aus dem Durchschnitt aller untersuchten Anbieter einer Branche. In der Branche Pflegekräfte-Vermittler erzielte Lebenshilfe24 den höchsten Wert und erhielt damit die Auszeichnung Service-Champion 2020.

Lebenshilfe24 vermittelt seit 2011 deutschlandweit osteuropäische Pflegekräfte für eine häusliche Rund-um-Betreuung, die sich im allgemeinen Sprachgebrauch als 24 Stunden Pflege oder 24 Stunden Betreuung etabliert hat. Mit unserer Arbeit ermöglichen wir älteren Menschen ein selbständiges Leben in der gewohnten Umgebung des eigenen Zuhause und Selbstbestimmung sowie gesellschaftliche Integration auch im Alter zu wahren.

Wir sind stolz darauf, dass wir unter den besonderen Bedingungen der letzten Monate und der anhaltenden Pandemie als Branchengewinner ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung mit dem Service-Champion 2020 sowie das tolle Feedback unserer Kunden zeigen uns, dass wir mit unserer Arbeit und allen ergriffenen Maßnahmen für eine gute und sichere Betreuung den richtigen Weg gehen.

Für diese Auszeichnung möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken, die uns täglich ihr Vertrauen schenken sowie bei allen Betreuungskräften, die uns auch während dieser schweren Zeit zur Seite stehen und die Betreuung sichergestellt haben.

Interessenten erhalten weitere Informationen unter www.lebenshilfe24.de

Die gesamte Studie gibt es unter: https://servicevalue.de/ranking/service-champions-deutschland/

