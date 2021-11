Laufen Sie Ihren Schmerzen davon: ökonomisch und zielorientiert durch Personaltraining

Wollten Sie schon immer schmerzfrei und gelenkschonend laufen lernen? Mit einem personaltraining erlernen Sie die Pose-Methode und Pilates und können somit Ihre Lauftechnik auf ein neues Niveau heben.

In unseren Laufseminaren oder einem individuellen Personaltraining lernen Sie effektiv, gesund und schmerzfrei zu laufen. Mit einer videogestützten Laufanalyse ermitteln wir Ihren aktuellen Laufstil und zeigen Ihnen anhand der Auswertung, wie Sie Ihre Defizite verbessern können. Anhand der Videoanalyse stellen wir dann für Sie ein spezifisches Trainingsprogramm zusammen, um muskuläre Dysbalancen auszugleichen und die Körperstabilität zu verbessern. Mit Hilfe der Pose- Methode erlernen Sie dann schrittweise, wie Sie alte Bewegungsmuster abbauen können, um effizienter und ökonomischer zu laufen. MitHilfe von Pilates werden Sie Ihren Körper neu entdecken, Ihre Körperwahrnehmung schulen und Ihre Stabilität in Ihrer Körpermitte verbessern.

Natürlich erfahren Sie bei uns auch, wie häufig, wie lang oder wie intensiv Sie trainieren sollten, um Ihr individuelles Zile zu erreichen. Hier steht uns die Laktatdiagnostik zur Verfügung. Durch eine Laktatmessung ermitteln wir auf Wunsch Ihre aktuelle Leistungsfähigkeit und Ihre optimale Trainingsherzfrequenz beim Laufen. Dies bildet dann die Grundlage für eine gesundheitsorientierte oder spezifische Trainingsplanung, die wir natürlich ganz individuell mit Ihnen besprechen.

In unseren Laufseminaren im Odenwald arbeiten wir nur in kleinen Gruppen mit wenig Teilnehmern. Beim Personaltraining werden Sie dagegen ganz individuell und flexibel betreut. Hier gibt es auch die Möglichkeit über ein Online-Coaching über die Online-Plattform atleta, um ein professionelles begleitetes Trainingsprogramm absolvieren zu können.

Aktuelle Termine unserer Laufseminare im finden Sie auf unserer website: www.wellmove.de. Fordern Sie noch heute den aktuellen Zeitplan an oder vereinbaren Sie einfach ein kostenloses Beratungsgespräch für ein Personaltraining.

Sie werden verblüfft sein, wie leicht sich laufen anfühlen kann! Wir zeigen Ihnen den richtigen Weg!

Silke Heidemann betreut als Diplomsportwissenschaftlerin

seit über 25 Jahren professionell sowohl Freizeitsportler, ambitionierte Breitensportler als auch Leistungssportler aus dem gesamten Ausdauersportbereich: Laufen, Nordic Walking, Schwimmen, Radfahren und vor allem Triathlon.

Hauptschwerpunkt sind Laufseminare, Pose-running, Laufanalysen, Fitnesscoaching, Laufanalysen, Rückentraining, Pilates und personaltraining. Alle Präventionskurse sind von den gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen der Primärprävention anerkannt, wurden inhaltlich geprüft und werden finanziell bezuschusst.

