Kulinarischer Herbsturlaub an der türkischen Riviera

Selbst der Spätsommer neigt sich langsam dem Ende zu, sodass sich viele nach einer sonnigen Auszeit sehnen. An der türkischen Riviera werden Urlauber auch im Oktober noch mit zahlreichen Sonnentagen und warmen Temperaturen verwöhnt. Nachdem die Reisewarnung für die Region Antalya aufgehoben wurde, stellt das ELA Quality Resort Belek somit eine hervorragende Wahl für den Herbsturlaub dar. Reisende finden hier nicht exklusive Unterkünfte, die genau auf die derzeitige Situation abgestimmt sind, sondern auch facettenreiche kulinarische Erlebnisse, die trotz der aktuellen Lage nichts vermissen lassen.

Kulinarische Weltreise im ELA Quality Resort Belek

Das ELA Quality Resort Belek überzeugt seine Gäste mit einer großen Auswahl an Restaurants, welche mit diversen kulinarischen Köstlichkeiten und Aromen aus aller Welt aufwarten. Nicht verpassen sollte man das Restaurant Ab-I-Lal, welches mit authentischen und traditionellen Gerichten der osmanischen Palastküche lockt. Darüber hinaus ist das ELA Quality Resort Belek auch für sein japanisches Restaurant Teppanyaki in der Region bekannt: Hier werden Klassiker der japanischen Küche modern interpretiert und direkt am Tisch zubereitet. Talentierte Chefköche überraschen die Gäste mit ausgefallenen Kreationen im einzigen Teppanyaki Restaurant von Belek. Die Sushi Sashimi Shows mit 75 verschiedenen Auswahlmöglichkeiten und die einladende Sitzecke im traditionellen japanischen Stil verleihen dem Restaurant ein authentisches, asiatisches Ambiente.

Das Restaurant Passion wiederum serviert köstliche Delikatessen aus der modernen französischen Küche des 21. Jahrhunderts, präsentiert im Stil der traditionellen französischen Romantik. Das besondere Ambiente ist allen Gästen ab 14 Jahren vorbehalten. Die exklusive Speisekarte wird ergänzt durch eine Auswahl an feinsten Tropfen aus den Weinbergen Frankreichs.

Abgesehen von diesen drei Lokalitäten gibt es im ELA Quality Resort Belek noch sechs weitere Restaurants, welche unter anderem mit italienischer und französischer Cuisine oder Fischspezialitäten jeden Gourmet zum Strahlen bringen. Ein Aushängeschild des Resorts ist auch sein hochwertiges All-Inclusive-Konzept. Jeder Gast im ELA Resort kann sich so durch eine große Vielfalt an leckerem Essen und Getränken probieren.

Gäste des ELA Quality Resorts müssen keine Sorge haben, dass das kulinarische Erlebnis durch die COVID-19 Situation eingeschränkt wird. Die Restaurants des Resorts haben regulär geöffnet, jedoch wurde die Sitzplatzkapazität in den Restaurants entsprechend angepasst, sodass die Mindestabstände eingehalten werden können. Zudem bieten sämtliche Restaurants des Resorts weitläufige Außenterrassen. Auch das Frühstück im Restaurant ENDERUN wird wie gewohnt als Buffet angeboten. Die freundlichen Mitarbeiter des Resorts reichen die Wunschspeisen an.

Mit Abstand die beste Unterkunft

Perfekt auf die aktuellen Wünsche und Anforderungen von Reisenden ausgerichtet, sind die Lake Houses des Luxusresorts. Sie befinden sich in einem eigenen Bereich, abseits des Hauptgebäudes und sind so gestaltet, dass Hotelgäste sie erreichen können ohne öffentliche Bereiche im Innenraum des Hotels wie die Lobby zu durchqueren und Aufzüge zu nutzen. Angeordnet sind die Lake Houses um eine eigene, großflächige Poollagune. Einige dieser Zimmer und Suiten verfügen sogar über ein eigenes Sonnendeck, von dem man direkt in das kühle Nass springen kann. Aber auch wenn man andere Pools des Resorts nutzt oder am Strand entspannt, man erreicht das eigene Zimmer im Lake-House-Bereich grundsätzlich, ohne geschlossene öffentliche Bereiche zu betreten. Auf den großzügigen Terrassen der Restaurants im ELA-Resort, können große und kleine Gäste die Geschmäcker der Welt genießen – und das mit ausreichend Abstand zueinander. Im Bereich der Lake-Häuser befinden sich auch zwei exklusive À-la-carte Restaurants für die hier residierenden Hotelgäste. Somit werden die exklusiven Sicherheitsbedürfnisse der Hotelgäste gedeckt. Selbstverständlich wurde auch die Kapazität des Spa Bereichs verringert um COVID-19 vorzubeugen und den Gästen trotz alldem einen rundum Erhol-Urlaub zu ermöglichen.

Direktflüge nach Antalya werden ab den meisten Flughäfen in Deutschland von mitunter Sun Express angeboten, zudem sind Umsteigeverbindungen mit Turkish Airlines verfügbar. Innerhalb von 48 Stunden vor der Rückreise nach Deutschland müssen sich Touristen einer PCR-Testung unterziehen. Entsprechende Tests können im ELA Quality Resort Belek durchgeführt werden. Diese erfolgen in Zusammenarbeit mit einem Privatkrankenhaus in Antalya, welches auch die Kosten für die Tests übernimmt. Gäste werden gebeten den Test drei Tage vor der Abreise über die Guest Relations Abteilung zu arrangieren.

Über das ELA Quality Resort Belek

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com.

