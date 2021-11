Kraftvolle Positionierung im eigenen Unternehmen

Warum die Karriere im eigenen Unternehmen nicht von Fachwissen allein abhängt und welche anderen Faktoren eine wesentliche Rolle spielen, beleuchtet Carmen Abraham.

In nahezu jedem Unternehmen gibt es sie – die Menschen, die schon 20 Jahre oder länger an Bord sind und mit einer brillanten Position glänzen. Stufe für Stufe haben sie die Karriereleiter erklommen, mitunter sogar hinauf in die CEO-Ebene. Bei manch einer Bemerkung, dies sei nur kaltem Kalkül oder politischem Geschick zu verdanken, schwingt der Neid mit. „Objektiv betrachtet, geht es um kraftvolle Positionierung der eigenen Person mit ihren Kompetenzen und Stärken“, sagt Sparringspartnerin Carmen Abraham dazu und führt weiter aus: „Heute stellt sich zwar die Frage, ob die eben beschriebenen Silokarrieren für beide Seiten überhaupt noch erstrebenswert und zeitgemäß sind.“ Dennoch sollte man bei seinem Arbeitgeber nach einer gewissen Zeit im Unternehmen zeigen, dass sich der Verantwortungsbereich vergrößert und man Karriere mache.

„Jedes Unternehmen hat für Karrieresprünge, zumeist abhängig von der Ebene, andere Gesetzmäßigkeiten“, erläutert Carmen Abraham. Ein klar geregelter interner Bewerbungsprozess mit mehreren Stufen sei zudem in vielen Unternehmen bei einer Neuaufstellung oder Umstrukturierung üblich. Carmen Abraham begleitet schon länger ein Unternehmen, in dem der jährlich wiederkehrende Prozess, um vom Director in die Geschäftsführung aufzusteigen, gleichermaßen heiß begehrt wie gefürchtet ist und berichtet: „Viele Gespräche, Case Studies und Gremienentscheidungen später steht fest, welche Personen weiterkommen. Manche durchlaufen den Prozess mehrmals und kämpfen trotz ihres ersten Scheiterns weiter.“

Carmen Abraham hat drei wesentliche Kernelemente für eine starke Positionierung im eigenen Unternehmen herauskristallisiert. Zum ersten sei es nicht das Fachwissen allein, das einen Menschen weiterbringt. Dieses sei selbstverständlich, doch ebenfalls wichtig ist, ob einem zugetraut wird in die nächsthöhere Ebene aufzusteigen. Dabei spiele die Reputation eine wesentliche Rolle, wie sie betont: „Dazu gehört es, alle Aspekte und Herausforderungen der aktuellen Rolle durchdrungen zu haben und zu liefern, ohne das eigene Ego permanent in den Vordergrund zu rücken. Damit bauen Sie eine starke, persönliche Reputation auf.“ Ein zweites Kernelement ist zukunftsorientiert über den Tellerrand zu blicken. Das beinhaltet, mit Leichtigkeit größere Zusammenhänge in Unternehmensstrategie, Zielsetzungen und Aufgaben herzustellen und zukunftsorientiert Impulse zu setzen. Des weiteren sei ein sorgfältig aufgebautes Netzwerk entscheidend, um die Karriere voranzutreiben. „Ein internes Netzwerk ist das Wichtigste, das Sie über die Verweildauer und über mehrere Entwicklungsstufen hinweg im Unternehmen begleitet. Dieses sollte zum einen aus Menschen bestehen, von denen Sie kontinuierlich lernen können, die Ihnen offenes und auch kritisches Feedback geben. Zum anderen sollte es aus Leistungsträgern bestehen, mit denen Sie im Schulterschluss Themen und Projekte voranbringen können“, akzentuiert Carmen Abraham.

Abschließend gibt die Sparringspartnerin zu bedenken, dass trotz Ehrgeiz, Wettbewerbsorientierung und dem Streben nach Anerkennung immer andere über den Aufstieg auf der Karriereleiter entscheiden. „Niemand hat es mit seinem Herzenswunsch einzig und allein selbst in der Hand. Persönlichkeit, Stamina und ein vertrauensvoller sowie wirksamer Auftritt tragen jedoch zu einer positiven Entscheidung bei“, rät Carmen Abraham.

In ihrem Blogbeitrag geht Carmen Abraham noch tiefer auf diese Thematik ein und gibt weitere wertvolle Tipps.

