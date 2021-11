Konftel 800 erhält Zoom Phone-Zertifizierung

Konftel 800 Konferenztelefon für Arbeit mit Cloud-Telefonlösung von Zoom Video zertifiziert

22.11.2021: Das Konftel 800 Konferenztelefon ist für die Arbeit mit der schnell wachsenden Cloud-Telefonlösung von Zoom Video Communications, Inc. zertifiziert worden. Das Flaggschiff Konftel 800 hat alle Tests für Zoom Phone erfolgreich absolviert und bietet Nutzern ein preisgekröntes Design, hohe Klangqualität durch die Konftel OmniSound-Technologie mit Beamforming-Mikrofonen sowie vielfältige Erweiterbarkeit.

„Das Konftel 800 ist das erste Produkt unseres Sortiments, das für Zoom Phone zertifiziert wurde – nach der Verbindung bietet es ein natürliches und flüssiges Meeting“, bestätigt Torbjörn Karlsson, Produktmanager bei Konftel. „Zoom Phone verfügt über traditionelle PBX-Funktionen, mit denen Benutzer auf neue Weise sprechen und interagieren können – für Unternehmen jeder Größe. Es ist zudem sicher und zuverlässig und liefert stabile HD-Audioqualität. Das Konftel 800 und Zoom Phone ergänzen sich nahtlos und bieten kristallklares Audio, Benutzerfreundlichkeit und eine schnelle und intuitive Einrichtung.“

Daisy-Chain-Funktionen

Das Konftel 800 eignet sich für kleine bis sehr große Besprechungsräume und ist für den Anschluss an Zoom Phone als SIP-Gerät zertifiziert. Es verfügt außerdem über smarte Mikrofone und Daisy-Chain-Funktionen, um Aufnahmebe

reich und Hörbereich zu erweitern.Tommy Edlund, Director of Global Sales bei Konftel, sagt: „Zoom Phone wird heute an mehr als zwei Millionen Arbeitsplätzen in 47 Ländern genutzt, was einer Verdoppelung der bezahlten Sitze in weniger als neun Monaten entspricht. Das Konftel 800 ist ein leistungsstarkes hybrides Konferenztelefon, das in Verbindung mit Zoom Phone hochwertige Audiokommunikation für eine Vielzahl von Raumtypen bietet. Es gab einen starken Kundenwunsch nach einer offiziellen Zertifizierung. Die Benutzer werden die Synergie, die Benutzerfreundlichkeit, die Zuverlässigkeit und die hohe Leistung von Zoom Phone und Konftel 800 schätzen. Das ist eine überzeugende Kombination.“

Herzstück der Audiolösung

Jeff Fox, leitender Produktmarketingleiter bei Zoom, erwartet, dass die Benutzerakzeptanz weiter zunehmen wird. „Die Marke von zwei Millionen Lizenzen zu übertreffen ist ein Beleg für den wachsenden Bedarf an einer umfassenden Cloud-Telefonie-Lösung wie Zoom Phone“, sagt er. „Unternehmen auf der ganzen Welt müssen sich nicht mehr mit einer Telefonlösung zufriedengeben, sondern können sich für eine Lösung entscheiden, die strategisch zu ihrem Unternehmen passt. In den vergangenen zweieinhalb Jahren haben wir uns auf die Entwicklung einer Telefonlösung konzentriert, die für kleine und mittlere Unternehmen einfach zu bedienen und einzusetzen ist und über alle fortschrittlichen Funktionen verfügt, die große multinationale Unternehmen für die Unterstützung ihrer globalen Benutzer benötigen. Die Zertifizierung des Konftel 800 macht den Zoom Phone-Service jetzt noch attraktiver.“

Konftel 800 ist das akustische Herzstück der Konftel C20800 Hybrid und C50800 Hybrid Videolösungen. Darüber hinaus bietet Konftel eine breite Palette von Video- und Audiolösungen an, die alle als klimaneutral zertifiziert sind. Konftel AB kompensiert Treibhausgasemissionen in allen Bereichen des Unternehmens, so dass Unternehmen guten Gewissens mit Konftel-Produkten konferieren können. Weitere Informationen zu zertifizierten Konftel-Produkten finden Sie hier: https://www.konftel.com/en/compatibility/

