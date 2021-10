KLINIKUM AM WEISSENHOF: STIPENDIUM MEDIZIN

Medizinstudium: läuft. Psychiatrie? Mmh…Vielleicht?

Lassen Sie sich von uns für eine spätere Anstellung im psychiatrischen Bereich begeistern: eine moderne Fachklinik mit hervorragenden Perspektiven und attraktiven Entwicklungschancen wartet nur auf Sie. Bewerben Sie sich für ein Stipendium Medizin beim Klinikum am Weissenhof, Ihrem zukünftigen Top-Arbeitgeber.

An unseren sieben Standorten in Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden, Brackenheim und Ludwigsburg versorgen wir pro Jahr circa 13.000 Patient*innen ambulant, teilstationär und stationär. Aktuell verfügen wir über 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze, und rund 1500 Mitarbeiter*innen in unseren sieben eigenständigen Kliniken.

Während Ihres Stipendiums Medizin bezahlen wir Ihnen monatlich 700 Euro (ab dem Physikum). Sie können sich also statt auf Ihren Lebensunterhalt voll auf Ihr Studium konzentrieren. Für die Dauer Ihres Stipendiums sind Sie berechtigt, an unseren Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen und können eine Famulatur bei uns absolvieren. Außerdem bereiten wir Sie auf Wunsch auf Ihre Prüfungen vor. So stellen Sie heute schon die Weichen für Ihre erfolgreiche berufliche Zukunft.

Die einzige Gegenleistung, die wir dafür von Ihnen erwarten: Sie verpflichten sich zu einer Facharztausbildung im Klinikum am Weissenhof.

Warum Sie Ihr Stipendium Medizin gerade bei uns absolvieren sollten? Weil wir anders sind (und das ist auch gut so).

Wir sind mehr als nur ein Klinikum: unseren Mitarbeiter*innen bieten wir ein gutes Miteinander, eine ausgewogene Work-Life-Balance, hervorragende Entwicklungschancen, eine attraktive Entlohnung, ein leistungsstarkes Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie zahlreiche Extras wie kostenfreie Parkplätze und eine schöne Arbeitsstätte inmitten einer herrlichen Umgebung.

Wir leben unsere Werte jeden Tag: Wir setzen auf Transparenz, Mitarbeiterzufriedenheit, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Nachhaltigkeit. Und stellen dies auch gerne öffentlich unter Beweis. So wurden wir mehrfach nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert, als „Great Place to Work“ ausgezeichnet, haben das Zertifikat „audit berufundfamilie“ erhalten und sind Teil des Nachhaltigkeitsmanagementsystems WIN-Charta.

Wir lassen unsere Mission Wirklichkeit werden: Wir übernehmen die Verantwortung für das körperliche und seelische Wohlbefinden unserer Patient*innen. Unser Ziel ist es, sie so gut wie möglich auf Ihrem Genesungsweg zu begleiten und Ihre Bedürfnisse und Wünsche ernst zu nehmen. Was wir dafür tun können, tun wir jeden Tag – von Herzen gerne.

Sie möchten mehr erfahren über uns als Arbeitgeber oder über unser Stipendien-Programm? Auf unserem Jobportal unter www.mein-weissenhof.de finden Sie alle erforderlichen Informationen. Lassen Sie sich von unserem Angebot begeistern.

Wir haben Sie überzeugt und Sie möchten sich für ein Stipendium Medizin im Klinikum am Weissenhof bewerben? Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

