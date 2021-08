Klein(er), aber fein: Der Pfälzerwald-Marathon 2021 findet statt

Pirmasenser Laufsportveranstaltung lädt am 12. September 2021 ein zu Pandemie-bedingt enger gefasstem Programm aus Marathon und Halbmarathon in der herrlichen Landschaft des Biosphärenreservats Pfälzerwald

Sport verbindet – und dies auch in Corona-Zeiten. Nach der unumgänglichen Absage des traditionsreichen Pfälzerwald-Marathons im vergangenen Jahr setzt die westpfälzische Stadt Pirmasens jetzt ein positives Zeichen: 2021 wird es die beliebte Laufveranstaltung wieder geben, wenn auch anders als gewohnt an nur einem statt an drei Tagen. Um möglichst optimale und sichere Bedingungen für die Teilnehmer wie auch das Helfer-Team vor Ort zu schaffen, wurde das Event in seiner nunmehr 15. Auflage zudem auf sein „Kernthema“ reduziert. Am Sonntag, dem 12. September, finden daher ausschließlich Marathon- und Halbmarathon-Läufe für Profis, Hobby-Läufer und Einsteiger statt. Sie sind herzlich eingeladen, sich auf exakt 42,186 Kilometern die malerische Natur des Pfälzerwalds wie gewohnt auf gelenkschonenden Wegen in einer attraktiven Streckenführung zu „erlaufen“. Darüber hinaus besteht voraussichtlich auch die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Marathon-Staffel für vier Personen sowie einer Halbmarathon Duo-Staffel für zwei Personen. Start- und Endpunkt ist jeweils das Messegelände Pirmasens, das ausreichend Platz für Teilnehmer und Helfer bietet.

Um Ansteckungen zu vermeiden, erarbeiten die Veranstalter derzeit in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz ein detailliertes Hygienekonzept. Aktuell sind nur Online-Anmeldungen über die Webseite unter http://www.pfaelzerwald-marathon.de möglich.

„Mit der diesjährig „abgespeckten“ Version des Pfälzerwald-Marathons kehren wir zumindest ein wenig zur Normalität zurück, auch wenn wir natürlich traurig sind, dass beliebte Programmpunkte wie der Firmenlauf dieses Mal leider noch entfallen müssen. Aber wir wissen auch um unsere Verantwortung den Laufbegeisterten gegenüber, die nichtsdestotrotz auf der klassischen Strecke und inmitten der wunderbaren Natur sicher viel Spaß haben werden“, kommentiert Denis Clauer, Beigeordneter der Stadt Pirmasens.

Ergänzendes zur Stadt Pirmasens

Erste urkundliche Erwähnung fand Pirmasens um 850 als „pirminiseusna“, angelehnt an den Klostergründer Pirminius. Der als Stadtgründer geltende Landgraf Ludwig IX. errichtete im heutigen Pirmasens die Garnison für ein Grenadierregiment, es folgten 1763 die Stadtrechte. Am südwestlichen Rand des Pfälzerwalds gelegen und grenznah zu Frankreich ist das rund 42.000 Einwohner zählende, rheinland-pfälzische Pirmasens wie Rom auf sieben Hügeln erbaut. In ihrer Blütezeit galt die Stadt als Zentrum der deutschen Schuhindustrie und ist in dieser Branche heute noch wichtiger Dreh- und Angelpunkt; davon zeugen unter anderem der Sitz der Deutschen Schuhfachschule, des International Shoe Competence Centers (ISC) oder der Standort der ältesten Schuhfabrik Europas. Zu den tragenden Wirtschaftsbereichen zählen unter anderem chemische Industrie, Kunststofffertigung, Fördertechnik-Anlagen und Maschinenbau. Pirmasens positioniert sich heute als Einkaufsstadt mit touristischem Anspruch und gut ausgestattetem Messegelände. Seit 1965 wird eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Poissy gepflegt. Weitere Informationen sind unter http://www.pirmasens.de erhältlich.

