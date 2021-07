Kleiderschrank ausmisten mit System

„Wer im Kleiderschrank Ordnung schafft, befreit sich von altem Ballast“.

Bringen Sie System und Ordnung in Ihren Kleiderschrank durch einen Kleiderschrank-Check mit der Farb-, Stil- und Typberatungsexpertin Andrea Reindl-Krüger.

Ein neues Abenteuer in Ihrer Modewelt: tolle Kombinationen tun sich auf und alter unbrauchbarer Ballast wird abgeworfen!

Ausmisten heißt Entscheidungen treffen:

Das Ausmisten des Kleiderschrankes fällt uns meist nicht so leicht.

Oftmals drücken wir uns davor, Entscheidungen zu treffen oder können uns nicht von vertrauten Gegenständen lösen.

Doch was tun, wenn wir viel zu oft vor dem eigenen Kleiderschrank stehen und nicht wissen, was wir anziehen sollen?

Meist liegt es nicht daran, dass wir zu wenig im Schrank haben, sondern an dem fehlenden Überblick darin.

In unserem Kleiderschrank befinden sich viel zu viele „Schrankleichen“, die uns nicht mehr gefallen, die nicht passen oder bei denen wir nicht wissen, wie wir sie richtig kombinieren können.

Die Lösung: Ein professioneller Kleiderschrank-Check mit der Farb-, Typ- und Stilberaterin „Andrea Reindl-Krüger“.

Was kann weg?

„Insbesondere, wenn es um das Ausmisten des eigenen Kleiderschrankes geht ist es wichtig, Veränderungen zuzulassen“, erklärt Andrea Reindl-Krüger. Die Farb- und Stilexpertin aus München unterstützt seit vielen Jahren zahlreiche Kundinnen und Kunden sowohl in Ihrem Studio in München, als bei ihnen vor Ort, wenn es um das typgerechte Einkleiden geht.

Bei einem Kleiderschrank-Check wird er Kleiderschrank so aussortiert, dass dieser nur noch Kleidungsstücke enthält, in denen Sie sich wohlfühlen, die Sie gerne tragen und die vorteilhaft kombinierbar sind.

„Wer im Kleiderschrank Ordnung schafft, befreit sich von altem Ballast“.

Erst, wenn Dinge aussortiert werden, die nicht mehr gebraucht werden, schaffen wir Platz für Neues. Das Gefühl dieser neuen Ordnung nimmt eine bedrückende Last von den Schultern und wirkt wie eine Art Befreiungsschlag.

Die Styling- & Modeexpertin Andrea Reindl-Krüger kommt zu Ihnen nach Hause und organisiert gemeinsam mit Ihnen den Kleiderschrank neu.

Ablauf Kleiderschrank-Check:

-Bestandsaufnahme

-Aussortierung von Schrankleichen

-Erstellung neuer Outfits

-Kombination typgerechter Looks für jeden Anlass

-Systematischer Aufbau des neu organisierten Kleiderschrankes

-Bedarfsermittlung von Neuanschaffungen, passend zur Bestandsgarderobe

-Auf Wunsch: Fotobegleitung

Jetzt Termin für einen Kleiderschrank-Check buchen:

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

