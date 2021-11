Kinnkonturen straffen mit dem Jawline Contouring

Als Jawline bezeichnet man die Kinn-Kiefer-Linie vom Kinn bis zum Ohr. Neben definierten Wangenknochen und vollen Lippen, wird der Wunsch nach einem definierten Übergang zwischen Hals und Gesicht immer größer.

Klar definierte Gesichtskonturen gehören schon seit Jahren zum Schönheitsideal. Männer wünschen sich markante, männliche Gesichtszüge, Frauen Gesichtskonturen ohne Hängebäckchen und Doppelkinn. Daher ist die Jawline Behandlung in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Mit der Jawline Unterspritzung wird die Kinn-Kiefer Linie gestrafft und das Gesicht erhält wieder eine schöne jugendliche Kontur.

Während der Corona Pandemie nahmen die Behandlungen der Jawline mit Hylauron signifikant zu. „Die Menschen wollten sich selber in dieser schwierigen Zeit etwas Gutes tun. Unter der Maske fielen Begleiterscheinung wie Schwellungen und Rötungen nicht auf und in Zeiten von Home Office, konnten Gesichtsbehandlungen und Schönheits-OPs außerdem perfekt kaschiert werden.“, berichtet Dr. Karl Schuhmann, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie aus seiner Praxis in Düsseldorf. Und dieser Trend hält auch weiterhin an.

Möglichkeiten der Straffung der Kinn-Kiefer-Linie

Die Straffung der Kinn-Kiefer Linie wird klassisch mit Hyaluronsäure vorgenommen. Dazu wird an mehreren Punkten entlang der Kinnlinie Hyaluronsäure gespritzt. Die aufpolsternde Wirkung von Hyaluron führt dann zu einer Straffung der Jawline. Das Schöne an der Hyaluron Behandlung, sie dauert nur ca. 20 Minuten und das schöne Ergebnis ist direkt zu erkennen. Es gibt aber auch noch weitere Verfahren, um die Kinn-Kiefer Line zu konturieren. Dazu zählt vor allem die Fett-weg Spritze zur Beseitigung kleiner Fettdepots unter dem Kinn. Auch eine Hifu Behandlung mit hochfokussiertem Ultraschall ist eine effiziente Therapie, die Kinnlinie zu straffen. Bei der Hifu Behandlung wird die hauteigene Kollagenproduktion angekurbelt, was zur Straffung der Gesichtszüge allgemein führt. Diese unterschiedlichen Schönheitsbehandlungen können ebenfalls miteinander kombiniert werden, um das bestmögliche Ergebnis für den Pateinten zu erzielen.

Interessierte und PatientInnen können sich jederzeit an Dr. med. Karl Schuhmann und sein Team wenden. Mehr Informationen findet man auch auf seiner Website unter https://www.dr-schuhmann.de/

Ausführliche Informationen zum Behandlungsbaluf und zu den Kosten einer Jawline Unterspritzung erhalten Sie unter

https://www.dr-schuhmann.de/behandlungen/gesicht/jawline/

https://www.dr-schuhmann.de/behandlungen/maenner/jawline/

Plastische Chirurgie mit Sinn für Ästhetik – Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Dr. Karl Schuhmann sich der Plastischen Chirurgie und der Ästhetischen Chirurgie verschrieben. Er und sein Team bieten eine breite Palette von sinnvollen und sicheren Verfahren und Schönheitsbehandlungen an.

Das Behandlungsspektrum reicht dabei vom Facelifting, über die Brustvergrößerung und die Bauchdeckenstraffung bis hin zur Faltenbehandlung. Plastische Chirurgie ist für Dr. Karl Schuhmann mehr als reine Schönheitschirurgie. Diesen hohen Qualitätsstandard bietet er seinen PatientInnen in seiner individuellen Beratung, professionellen Behandlung und sorgfältigen Nachsorge.

