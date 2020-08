Kieferorthopäde für Erwachsene in Hamm

(Mynewsdesk) * Benzinpreis steigt gegenüber Juni um 2 Cent, Dieselpreis um 0,4 Cent * Benzin-Dieselschere öffnet sich weiter * Super E10 am günstigsten in Bonn, Dresden und Leipzig * Super E10 am teuersten in Stuttgart, Hamburg und Nürnberg * Diesel am günstigsten in Bonn, Dresden und Bochum * Diesel am teuersten in Stuttgart, Hannover und Wuppertal Nürnberg, 3. August 2020. Trotz anziehender Konjunktur...