kgs bringt tia®2go auf den Markt

Ab sofort steht die Community Edition der bekannten Archivierungslösung zum kostenlosen Download zur Verfügung

Neu-Isenburg, 11. Mai 2021 – Mit dem neuen tia®2go Angebot will der Archivierungsspezialist KGS Software GmbH interessierte Unternehmen und Unternehmer motivieren, die Möglichkeiten intelligenter SAP Archivierung zu nutzen.

Die kostenlose tia®2go Community Edition ist quasi die kleine Schwester des kgs tia® Content Servers. Unkompliziert können Unternehmen mit tia®2go ihr eigenes High-Performance-Archiv für SAP-Dokumente aufsetzen. tia®2go ist eine vollumfängliche und zeitlich unbegrenzte Lösung, die in Eigenregie auf- und eingesetzt werden kann.

Benny Schröder, Head of R&D KGS Software GmbH: „Diese Edition ist nicht etwa Rudis-Reste-Rampe. Auf Basis von „Core of tia®“, dem neuen kgs Repository Manager, haben wir eine vollständige Neu-Implementierung geschaffen, die mit einer neuen UI für die Konfiguration daherkommt. Wir haben uns etwas getraut und freuen uns auf jede Menge Feedback aus der Community.“

tia®2go bietet dem Anwender vier grundlegende Funktionen:

1. Volle Unterstützung der ArchiveLink Schnittstelle

2. Verwendung von bis zu max. zwei Content Repositories

3. Wahl zwischen Filesystem und S3 basierten Storages für die Ablage

4. UI5 basierte App zur Konfiguration der Repositories

Die Lösung kann unverbindlich und kostenlos heruntergeladen, installiert und genutzt werden. Hilfe und Diskussionsplattform bieten hierfür eine explizite Gruppe in LinkedIn sowie eine Auswahl von ebenfalls frei verfügbaren Video-Tutorials. tia®2go ist dauerhaft kostenlos in der Nutzung und nicht mit einem Abo verknüpft. Johanna Zinn, Head of Marketing KGS Software GmbH: „Nie hatten Dinge „to-go“ eine so große Bedeutung wie heute. Warum nicht den Anspruch erheben, eine komplexe Software für den B2B-Markt, so schnell und unkompliziert verfügbar zu machen, wie einen Coffee-to-go? So kamen wir zu dem Namen tia®2go und dem zugehörigen Logo, das unter anderem einen Start-Button symbolisiert.“

Wie andere kgs Produkte auch, entspricht tia®2go höchsten Qualitätsansprüchen und kann nach ordnungsgemäßer Installation zur rechtskonformen Archivierung genutzt werden. Wer mehr möchte, kann später auch auf den tia® Content Server oder andere Produktmodule aus der tia® Welt aufstocken. Bei Bedarf kann dabei auf das flexible Subscription-Modell umgestiegen werden, ohne dass bereits archivierte Daten verloren gehen.

Pierre Fey, Head of Professional Services KGS Software GmbH: „Die tia® Community Edition ist aus dem „Mitmach-Gedanken“ heraus entstanden: Ausprobieren, mitreden, gemeinsam weiterentwickeln. Wenn eingefleischte SAP-Experten mit Greenhorns an einem Tisch diskutieren, entsteht Großes: Darauf freuen wir uns!“

Jetzt tia®2go kostenlos downloaden: https://bit.ly/3xPq9qn

Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software migriert und archiviert. Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive – vereint der Archivhersteller seit 2020 alle kgs Produktmodule zu einer gemeinsamen Vision des intelligenten Dokumentenarchivs. tia® steht für autonome Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, Speicherlösungen und Cloudtechnologien und bietet Unternehmen den Single Point of Truth (SPoT) für den Zugriff auf Dokumente. Seit 2005 zertifiziert kgs für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions Partner. Weitere Informationen unter: www.kgs-software.com

Firmenkontakt

KGS Software

Johanna Zinn

Dornhostrasse 38 A

63263 Neu-Isenburg

+49 6102 8128522

johanna.zinn@kgs-software.com

http://www.kgs-software.com

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222

alexandra.schmidt@schmidtkom.de

http://www.schmidtkom.de

