Keine Angst – Das Gute Plasma im HF-Stab besiegt Böse Krankheiten

Im Kampf Gut gegen Böse wird die Neue Medizin gewinnen: Mit Kaltem Plasma im preiswerten HF-Stab besiegt jeder selbst einfach und schnell sogar bösartige Krankheiten von A bis Z.

Gesundheit und Krankheit verhalten sich wie Gut und Böse: gute Zellen werden von bösen Zellen attackiert, negativ modifiziert bzw. infiziert und umprogrammiert. So kann aus gesundem Körpergewebe krankes werden, zum Beispiel bösartiger Krebs entstehen. Um diesen bösen Krebs erfolgreich zu bekämpfen, müssen gute Körperzellen gestärkt werden, die dann böse Zellen bekämpfen können. Eine außerordentlich wirksame Methode der Heilbehandlung ist die Hochfrequenz-Therapie, die mit Kaltem Plasma wirkt. Das Kalte Plasma arbeitet selektiv: das Gute wird gestärkt, während das Böse bekämpft und vernichtet wird.

Die Gute Oxy Wunder Medizin – Operation (Über)Leben

Noch immer werden gute und wirksame Therapien von der Pharmaindustrie mit verschlagenen Mitteln bekämpft, um weiterhin mit den Krankheiten der Menschen Gewinn zu machen. Wie im Bereich Gesundheit und Medizin, so läuft es auch in vielen anderen Lebensbereichen sehr schändlich für die Menschheit: Ernährung, Energie, Bildung, Verkehr, Freizeit, Reisen und so weiter bis hin zur Politik. Mit tatsächlich wirksamen und guten Methoden kann man nun mal keinen profi­tablen Coup in dieser Welt machen. Wer bewusst die Menschheit in die Irre führt, um Profit daraus zu schlagen, der richtet großen Schaden an. ABER eines ist sicher: Wer die Menschheit von Krankheit und Schwindel heilt, der wird den Kampf um das Leben gewinnen. DESHALB wird die wahre Medizin heilen und gewinnen – was übrigens auch für alle anderen Lebensbereiche gilt. Im Buch die OXY WUNDER MEDIZIN erklärt die Bestseller-Autorin die selektiv wirksame Plasma-Medizin und wie diese böse Zellen und Krankheiten bekämpft und gute Zellen sowie die Gesundheit stärkt. Mit einem preiswerten HF-Stab lassen sich alle möglichen Beschwerden in den Bereichen Medizin, Gesundheit, Schönheit und Wellness erfolgrei­ch behandeln.

Eine gute Video-Erklärung zur Behandlung mit einem HF-Plasmagerät findet man hier:

https://www.youtube.com/watch?v=hgCKdRSS3fM

Eine kostenlose Erklärung über die Wirkung, Anwendung und Heilkraft der HF-Therapie findet man auf Philognosie.net

https://www.philognosie.net/heilpraxis/hochfrequenztherapie-erklaerung-wirkung-plasmamedizin

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat.

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

