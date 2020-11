Kayser eröffnet Shop für Lingerie im ALEXA

Markteintritt: Erstes Geschäft in Deutschland

Das ALEXA am Alexanderplatz begrüßt seinen neuen Mieter Kayser. Der Unterwäsche-Spezialist aus Südamerika hat am 26. November seinen ersten Shop in Deutschland in dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter in Berlin eröffnet. Auf der neu gestalteten Ladenfläche im ersten Obergeschoss bietet Kayser auf rund 100 Quadratmetern Unterwäsche und Nachtwäsche für Damen, Herren und Kinder an. Die Kollektionen zeichnen sich durch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Zudem dürfen sich die Kunden auf die individuelle Beratung durch das Kayser-Team freuen.

“Wir heißen Kayser herzlich willkommen und freuen uns, dass die Marke das ALEXA mit seiner Top-Lage als Standort für den Markteintritt in Deutschland gewählt hat”, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. “Dank Kayser bieten wir unseren modebewussten Kunden eine noch größere Einkaufsvielfalt im Lingerie-Bereich.”

Kayser ist der führende Hersteller für Damen-, Herren- und Kinderunterwäsche in Südamerika. Die Firma wurde 1880 von Julius Kayser, als Seidenhandschuhfirma Julius Kayser & Co. in New York gegründet. 1962 kaufte Don Jacob Nazal die Marke und eröffnete seine eigene Fertigung in Santiago de Chile (Chile). Das Geschäft in Südamerika wuchs sehr schnell. Derzeit betreibt Kayser in Chile und Peru 150 Filialen mit einem Marktanteil von 30 Prozent. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte bereits in über 40 Ländern in Nord-, Mittel- und Südamerika, Asien, Australien und Afrika. Kayser plant, seinen Vertrieb auf über 60 Länder, mit besonderem Fokus auf Europa, auszuweiten.

Die beiden Geschäftsführer von Kayser Deutschland Andre Georgi und Bernhard Wenzler freuen sich über die Eröffnung im ALEXA.

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Bildquelle: ALEXA