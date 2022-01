Kanada-Special: Online-Infotage zum Auslandsjahr 2022/23 mit 13 kanadischen Schulbezirken

In sieben Online-Infoveranstaltungen zum Auslandsjahr 2022/23 mit 13 Schulbezirken aus Kanada erfahren Schüler und Eltern vom 8. bis 10. Februar 2022 viel Wissenswertes über den Schüleraustausch.

Schüler*innen und Eltern, die sich jetzt, nachdem die Halbjahreszeugnisse feststehen, über ein Auslandsjahr 2022/23 in Kanada oder Down Under informieren möchten, lädt die Informationsplattform MyStudyChoice vom 8. bis 10. Februar 2022 zu sieben 30-Minuten-Online-Veranstaltungen ein. Beauftragte von 13 Schulbezirken aus ganz unterschiedlichen Regionen in Kanada stellen ihre Schulen für den Schüleraustausch vor. Als Einführung am 8.2. informiert Thomas Eickel, Gründer von MyStudyChoice, über die Möglichkeiten für ein Auslandsjahr während der Corona-Zeit in Kanada, aber auch in Australien und Neuseeland. Die darauf folgenden Tage sind für die Präsentationen der Schulen aus Kanada reserviert. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Termine der digitalen Veranstaltungen gibt es auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Eine Anmeldung für die jeweilige Veranstaltung ist per Formular auf der Homepage erforderlich.

Zur Einführung: Experten-Tipps zum Auslandsjahr und Schüleraustausch am 8.2.

Im ersten Zoom-Meeting am Dienstag, 8.2.22 um 17 Uhr gibt Bildungsexperte Thomas Eickel von MyStudyChoice Tipps zur Länder- und Schulauswahl. Er berichtet über die Möglichkeiten für ein Auslandsjahr während der Corona-Zeit in Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem stellt er die Bewerbungsverfahren vor, wie Eltern mit Hilfe einer professionellen Beratung und einem direkten Kontakt zur gewünschten Schule Geld sparen können. Dabei sind die kostenfreien Such- und Informationstools über die Schulen auf der MyStudyChoice-Plattform nützlich.

Zwei Tage Kanada-Special mit 13 Schulbezirken und vielen Schulen

Am 9. und 10. Februar stellen sich in sechs Zoom-Veranstaltungen 13 Schulbezirke mit zahlreichen Schulen aus Ontario, Alberta, British Columbia (Vancouver Island und verschiedenen Orte im Großraum Vancouver) und Manitoba vor. Jede Region ist auf ihre Art faszinierend. Jede Schule hat ihren individuellen akademischen oder freizeitorientierten Schwerpunkt, so dass die Auswahl nicht einfach ist. Einige Schulen befinden sich in eher ländlichen Regionen, andere locken mit Großstadtflair. Lieber die Rocky Mountains in Sichtweite? Oder eher eine Universitätsstadt? Mildes Klima mit viel Outdoor, Schwimmen und eine einzigartige Tier- und Naturwelt? Oder lieber doch eine Region mit guten Möglichkeiten zum Skifahren und für Wintersport?

Was zeichnet Schulen in Kanada aus?

Die PISA-Studien zeigen, dass das kanadische Bildungssystem weltweit hohe Anerkennung genießt. Vor allem macht Schule in Kanada aber auch richtig Spaß: Das Auslandsjahr verändert bei vielen Schulkindern die Einstellung zum Lernen. Hier gibt es spannende Wahlfächer, moderne Ausstattung, aber auch zahlreiche Freizeitaktivitäten wie Sport, Kunst oder Musik. Viele Schulen bieten auch Outdoor Education an. Damit werden Schülerinnen und Schüler erlebnisorientiert unter anderem für Umweltschutz, Teamarbeit und körperliche Fitness sensibilisiert. Oder sie nehmen an Tagesausflügen oder Workshops teil und lernen neue Sportarten kennen. Neben der Perfektionierung der Fremdsprachen fördert ein Auslandsjahr in Kanada die persönliche Entwicklung und Weltoffenheit.

In Kanada ermöglichen nahezu alle Provinzen internationalen Schülern den Schulbesuch an einer öffentlichen oder privaten Highschool. Diese erfüllen die offiziellen COVID-19-Sicherheitsregeln. Schüler*innen benötigen in der Regel ein Visum, das sogenannte „study permit“.

Über die Online-Veranstaltungen zum Auslandsjahr 2022/22/23

Die Teilnahme an den Online-Informationsveranstaltungen ist kostenlos. Erforderlich ist eine vorherige Anmeldung auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen/onlineanmeldung

Danach erhalten Angemeldete einen persönlichen Einladungslink, mit dem sie dem jeweiligen Zoom-Meeting beitreten. Die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen ist selbstverständlich möglich.

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis maximal 40 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings werden eine stabile Internetverbindung sowie ein PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion benötigt.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de, https://www.mystudychoice.de

Alle Februar 2022 Termine zum Auslandsjahr auf einen Blick:

Dienstag, 8.2.2022

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps Auslandsjahr 2022/23 – Kanada, Neuseeland & Australien

Mittwoch, 9.2.2022

17:00 Uni-Stadt in Ontario oder Kleinstadt nahe Calgary? Die Schulbezirke Limestone/ Kingston & Golden Hills in Alberta

18:00 Kanada-Schulprogramme von Comox Valley auf Vancouver Island & Pembina Trails aus Winnipeg

19:00 Drei Schulbezirke in Westkanada: New Westminster & Calgary & Fort St. John

Donnerstag, 10.2.2022

18:00 Kanada-Schulbezirke aus Cowichan Valley/Vancouver Island & Burnaby/Vancouver/ BC

19:00 Westcoast Feeling auf Gulf Island/Vancouver Island & in Coquitlam/Vancouver/BC

20:00 Ontario oder Westkanada? Thames Valley/ON und Vernon/Okanagan Valley/BC

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyStudyChoice Eickel Educational Services

Herr Thomas Eickel

Adenauerallee 12-14

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: 0228 18030112

web ..: https://www.mystudychoice.de

email : info@mystudychoice.de

MyStudyChoice.de ist eine kostenfreie Informationsplattform für Schüler und Eltern, die sich über das Thema Schüleraustausch umfassend informieren und das Auslandsjahr selbst oder mit professioneller Unterstützung organisieren möchten. Durch die eigene Planung und Organisation des Auslandsjahrs sparen Eltern die Kosten einer Austauschagentur.

Im Portal suchen und vergleichen sie die Schulen in der großen Schuldatenbank für Kanada, Australien und Neuseeland. Alle Kosten sind transparent dargestellt, ebenso das jeweilige schulische Unterrichts- und Schwerpunktangebot. Ihre Bewerbungsanfrage für die ausgewählte Schule können Interessierte direkt per Formular auf der Web-Seite abschicken. Auf Wunsch berät Thomas Eickel individuell bei der Auswahl einer geeigneten Schule und unterstützt im Bewerbungsverfahren.



Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Str. 7

50996 Köln

fon ..: 0221 9352940

email : mail@polgar-stuewe.de