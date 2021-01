Jahreswechsel? Stoffwechsel! Gesünder leben im neuen Jahr

fruiton liefert frisches Obst und Gemüse bequem nach Hause

Köln, im Januar 2021. Ein Blick auf Liste der SPIEGEL-Bestseller in der Kategorie Essen & Trinken zeigt: Obst und Gemüse geben den Trend an. Sieben von 20 Titeln stellen vegetarische und vegane Küche vor. Die fleischlose Kost passt zu den guten Vorsätzen im neuen Jahr, gesünder zu leben. Nur abnehmen? Das reicht den Menschen in Zeiten der Pandemie nicht. fruiton hat den Trend längst erkannt. Passend liefert man Obst und Gemüse hygienisch und kontaktlos direkt nach Hause.

Veganuary – im ersten Monat des Jahres rein pflanzlich leben

Die Bewegung Veganuary kommt aus Großbritannien. Die gemeinnützige Organisation ermuntert Menschen weltweit, eine vegane Ernährung auszuprobieren. Das Ziel: die Umwelt schützen, Tierleid vermeiden, den Klimawandel aufhalten und die menschliche Gesundheit verbessern. Wer sich anmeldet, erhält Rezepte und Motivation. Obst und Gemüse? Liefert zum Beispiel fruiton.

Das Bewusstsein für ganzheitliche Ernährung wächst

Der Jahreswechsel ist die Zeit der Diäten. Kaum ein Magazin lässt das Thema aus. Dabei spricht sich langsam rum, dass der Verzicht auf Nahrung meist nur vorübergehend zum Ziel führt. Immer mehr Berater stellen eine ganzheitliche Ernährung vor. Sie bezieht sämtliche Aspekte des Alltags in die Betrachtung ein: Arbeitswelt, Familiensituation, Status der Gesundheit, Hobbys.

Ein gut funktionierender Stoffwechsel ist zentral. Der Organismus sollte Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett gut aufnehmen und in neue Produkte umwandeln. Als Muskeln, Knochen, Hormone oder Botenstoffe erhalten sie uns am Leben. Obst und Gemüse gehören zu einem funktionierenden Metabolismus. Ob man sich für die rein vegane Ernährung entscheidet oder auch eiweißhaltige Produkte verzehrt: Speisen und Getränke sollten bewusst gekauft, zubereitet und genossen werden. fruiton liefert immer die richtige Menge und achtet beim Transport auf die Reduktion von CO2-Emissionen.

fruiton liefert das Obstpaket nach Hause

“Wir leben in einer Zeit der Transformation”, stellt Sheila Röbkes fest. Mit dem Team von fruiton hat sie bereits im März 2020 den Service “Obst ins Büro” modifiziert. “Das Büro ist jetzt überall und da liefern wir hin”, heißt es aus der Zentrale. So wie sich die Arbeit verändert, entwickelt sich der Blick auf die Lebensführung. Geschäftsleiter Mario Dutenstädter beobachtet: “Die Mitarbeitenden sind im Home Office überaus produktiv. Das motiviert, auch im privaten Bereich besser zu werden. Die Menschen verändern ihre Lebensgewohnheiten und fühlen sich selbstbestimmt. So wenden sie sich einer gesunden Ernährung zu. Wir liefern das aus dem Büro beliebte Obst und Gemüse – in bekannter Qualität.”

PRESSEKONTAKT

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Geschäftsleiter und Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeit

Industriestraße 16

50735 Köln

Telefon: 0221 65078630

E-Mail: info@fruiton.de

Web: www.fruiton.de

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne. Und bitte senden Sie uns Belege Ihrer Veröffentlichungen zu. Herzlichen Dank.

Die fruiton GmbH liefert Obst an Büros im gesamten Bundesgebiet. Der Kunde profitiert vom Direktvertrieb durch fruiton: Die Produkte werden bei regionalen Erzeugern bezogen, wunschgemäß arrangiert und auf kürzestem Weg ausgeliefert. Als Extras ergänzen “Logo-Früchte” und ein gesundheitsförderndes “Smoothie-Bike” die Palette. Obst gehört ins Büro – diese Auffassung macht fruiton auch im Ausland zum gefragten Partner der Wirtschaft. fruiton bietet diese Vorteile: Es gibt einen gesunden Ausgleich zum konventionellen Kantinenessen oder zur Selbstversorgung, die gesundheitsfördernde Maßnahme ist steuerlich wirksam, Angestellte wie Kunden fühlen sich wertgeschätzt. Obst- und Gemüsekorb entsprechen einer modernen Ernährung im Stil von “Snackification”.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.