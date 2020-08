“Ja, es ist bösartig!” Ein autobiografischer Bericht – erschienen bei Amazon 2020

Etwa 10-20% aller Männer entwickeln während ihres Lebens eine Varikozele (Krampfader am Hoden). Am häufigsten tritt die Erkrankung im Venengeflecht am Samenstrang zwischen dem 16. Und 25. Lebensjahr auf. Was bei niedrigen Schweregraden (Grad 0 und Grad 1) von Betroffenen noch einfach ignoriert werden kann, kann sich im Laufe der kommenden Jahre noch als ein ernstzunehmendes Problem entpuppen. Sobald die ersten unangenehmen Symptome, wie...