It’s Christmas Time- der Weihnachtssong von Jürgen Pleinetti

Die neue Single von Jürgen Pleinetti passend zur Weihnachtszeit.

Mit „It’s Christmas Time“ veröffentlicht der Sänger seinen ersten Weihnachtssong in Englisch.

„Einen schönen Weihnachtssong zu schreiben und zu singen ist schon immer ein Wunsch von mir gewesen. Wichtig war mir auch die Sprache, sie sollte unbedingt auf Englisch sein,“ erklärt Jürgen Pleinetti.

Neue Weihnachts-Single von Jürgen Pleinetti:

In enger Zusammenarbeit mit Label Bertl’s Records in Waldkirchen entstand ein schöner Weihnachtssong in Form einer Ballade, von dem der Sänger von Beginn an sehr angetan war. Er prägt sich bei den Hörer*innen leicht ein.

Erhältlich ist die Single im Handel sowie über alle gängigen Music-Download- & Streaming-Portale ab dem 12. Dezember 2021.

Geboren in den 60er-Jahren im Westen Deutschlands, aufgewachsen in Dormagen, angetrieben von der Lebensfreude einer rheinischen Frohnatur. Ich entdecke bereits früh meine Leidenschaft für die Musik. Ob unter der Dusche, in der Badewanne oder Karaoke-Bar: Die Passion des Energiebündels für den richtigen Ton ist seit Kindesbeinen steter Begleiter meiner abwechslungsreichen Vita. Bestärkt von Menschen, die mich umgeben und mir wichtig sind, startete ich als Jürgen Pleinetti durch. Im Jahr 2020 folgte ich endgültig dem Ruf meines Innersten, was mich vom Westen in den Süden der Republik nach Bayern führt.

Dort lernte ich den Musikproduzenten Fritz Rach kennen, bei dem ich meine erste Single „Ich will tanzen“ aufnahm. Dann wechselte ich zum Label Bertl’s Records und Musikproduzenten Florian Glötzl in Waldkirchen. Mit ihm nahm ich seit Sommer 2021 nun 3 Titel auf. Der letzte ist nun ein Weihnachtssong, den ich selber geschrieben und erstmals auf Englisch gesungen habe. Dieser Song hat mich emotional sehr eingebunden.

Text und Musik: Jürgen Pleinetti

EAN: 4061707776106

ISRC: DEAR42168418

Labelcode: 24929; Label: Bertl’s Records

VÖ-Datum: 12.12.2021

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HN1MnFSvk0s

Mehr Infos zu Jürgen Pleinetti gibt es unter kontakt@juergenpleinetti.de

www.juergenpleinetti.de und bei ihn auf Facebook und Instagram

Info- und Bildquelle: Büro Jürgen Pleinetti

