itelligence macht ESL Gaming mit SAP S/4HANA Cloud zum IT-Champion

Bielefeld, 14. Juli 2020 – Der E-Sports-Veranstalter ESL Gaming automatisiert mithilfe von SAP S/4HANA Cloud interne Abläufe und konsolidiert seine Finanzzahlen länderübergreifend.

“Mit der SAP S/4HANA Cloud spielen wir ganz oben in der IT-Liga”, berichtet Arne Anders, Chief Financial Officer der ESL Gaming GmbH. ” itelligence hat uns bei der Einführung dieser zukunftsfähigen Cloud-Lösung mit ihrem fundiertem SAP-Know-how bestens beraten.”

ESL Gaming veranstaltet in der Electronic Sports League hochkarätige internationale Turniere und Events. E-Sports ist der einzeln oder in Mannschaften ausgeübte Wettkampf über Computerspiele. E-Sportler sind längst Vollprofis mit lukrativen Werbe- und Sponsorenverträgen. Die globalen Turniere erreichen ein Millionenpublikum. Mit mehr als zwei Millionen registrierten Nutzern und über zehn Millionen Visits im Monat gehört der Internetauftritt von ESL Gaming zu den Marktführern in Europa und den populärsten Portalen Deutschlands.

Dank der hohen Performance von SAP S/4HANA Cloud hat ESL Gaming die Abläufe im Tagesgeschäft automatisiert. Zunächst führten die itelligence-Consultants SAP S/4HANA Cloud mit einem Template innerhalb von nur 3,5 Monaten in fünf ESL-Entities in Deutschland ein. Im zweiten Schritt folgte der Rollout auf die Niederlassungen in England, Spanien und Polen. Schließlich nutzten auch die Geschäftsstellen in Frankreich, USA und Australien das zentrale System.

Mit dem SAP Quality Award in die IT-Profiliga

ESL Gaming hat mit diesem Projekt den dritten Platz bei den SAP Quality Awards in Deutschland in der Kategorie “Fast Delivery” gewonnen”. Der SAP Quality Award zeichnet besonders gelungene und wegweisende SAP-Projekte aus. Ein Ansporn für den weiteren Ausbau: “SAP S/4HANA Cloud erhält Updates automatisch im Vierteljahreszyklus”, erläutert Ulrich Kreitz, Head of ERP-Cloud Business bei itelligence. “Da wir diese Lösung im Rahmen von SAP Activate und der itelligence-One-Methode sehr nahe am Herstellerstandard implementiert haben, kann ESL Gaming diese Updates ohne weiteren Anpassungsaufwand nutzen.” Zu den so eingeführten Neuerungen gehören beispielsweise Prognosen auf Basis intelligenter Machine-Learning-Algorithmen.

Der E-Sport-Spezialist profitiert dank SAP S/4HANA Cloud von durchgängigen digitalen Geschäftsabläufen.

