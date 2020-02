IT Sicherheit: Eine lösbare Herausforderung!

Unsere Welt und die Wirtschaft sind permanent in Bewegung. Unternehmen und Privatpersonen sind zusehends gefordert, mit dem Fortschritt und den permanent neuen Herausforderungen, die unsere globalisierte Welt mit sich bringen, Schritt zu halten. Das Internet, öffentliche Netze und permanent ansteigende Kommunikationen über die sozialen Medien durchdringen nahezu alle Lebensbereiche. Der stetige Anstieg vernetzter Geräte verstärken die IT-Sicherheits-Herausforderungen zusätzlich.

Einerseits werden mit grosser Besorgnis die bedrohlichen unstabilen politischen Zustände und die beunruhigenden weltweiten Unruhen zur Kenntnis genommen, anderseits unterliegen Unternehmen und Privatpersonen immer häufiger direkten Attacken aus dem Internet, mit grossem Schadenspotenzial und erheblichem Druck zum Handeln.

Die ALPEIN Software SWISS AG nimmt als IT-Experte den Jahresanfang zum Anlass, das Thema IT-Security in den Fokus zu stellen mit der Absicht, Unternehmen, Behörden und Privatpersonen für diese Thematik zu sensibilisieren. Für alle, die in Sachen IT-Sicherheit nichts, zu wenig oder bislang nur bei direkter Bedrohung etwas unternommen haben, ist der Jahresanfang genau der richtige Zeitpunkt, sich diesem hochbrisanten Thema zu stellen. Die Botschaft der ALPEIN Software SWISS AG, “Prävention anstelle von Reaktion”, ist an alle gerichtet, die dem Thema IT-Sicherheit bislang nicht den erforderlichen Stellenwert eingeräumt haben oder die ihre IT-Sicherheitsstandards noch zu aktualisieren bzw. den neuesten Anforderungen anzupassen haben. Millionen Nutzer öffentlicher Netze und Sozialer Medien zeigen den Cyber-Kriminellen bereits erfolgreich die “rote Karte”. Für diejenigen, die noch zögern, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die diesbezügliche Zukunft abzusichern und erfolgreich und effizient die eigene IT-Security dem neuesten Standard entsprechend auszurichten.

Auch in 2019 erfolgte unvermindert der weitere Anstieg von Cyber-Attacken verschiedenster Art, darunter Phishing, Datenklau und illegaler Handel mit gestohlenen Daten, Erpressungen, Verschlüsselungsschädlingen und Randsomeware. Und allen Prognosen zufolge wird Cyberkriminalität auch in Zukunft noch ansteigen.

Alles deutet darauf hin, dass nur diejenigen Nutzer von Internet und öffentlicher Netze eine adäquate Chance haben künftige Bedrohungen schadlos zu überstehen, die ihre IT-und Datensicherheit ganzheitlich auf die Zukunft ausrichten! Gerade beim Thema IT-Security führt der sichere Sprung in die Zukunft “von der Erkenntnis zum Handeln”! Die ALPEIN Software SWISS AG bietet Unternehmen und Privatpersonen exzellente Möglichkeiten, alle Themen der IT-Security beruhigt, effizient und kostengünstig anzugehen. Mit einem IT-und Sicherheits-Experten an der Seite, der über das spezifische Know-How und langjährige Expertise verfügt, sind die Herausforderungen unserer ständig in Bewegung befindlichen IT-Welt problemlos zu meistern.

Als Schritt in die richtige Richtung sieht die Die ALPEIN Software SWISS AG die Beachtung der folgenden grundlegenden Empfehlungen.

Beim Thema IT-Security “up to date” bleiben! Denn es ist davon auszugehen, dass die traditionellen oder die gestern noch als effektiv gegoltenen Sicherheitsansätze in kürzester Zeit bereits überholt sind und damit nicht mehr als Garant für den in Zukunft erforderlichen Schutz dienen.

IT-Sicherheit ganzheitlich betrachten! Die technischen Vorkehrungen sollten definitiv über die Installation handelsüblicher Virenscanner oder einen Firewallschutz hinausgehen und global alle IT-Komponenten, unter Vermeidung jeglicher Angriffsfläche, einbeziehen.

Seien Sie vorsichtig bei E-Mails und deren Anhängen, insbesondere beim Öffnen von E-Mail-Anhängen und folgen Sie nicht den hinterlegten Verlinkungen. Besonders wichtig sind diese beiden Tipps bei E-Mails, deren Absender Ihnen nicht bekannt sind, denn Schadprogramme werden oft über in E-Mails integrierten Bildern oder Dateianhängen verbreitet. Vergewissern Sie sich, dass die E-Mail definitiv auch von dem in der EMail angegebenen Empfänger stammt. Im Zweifelsfall fragen Sie besser beim Absender nach. Nutzen Sie dabei aber nicht die in der E-Mail angegebenen Kontaktmöglichkeiten, denn sie könnten gefälscht sein.

Suchen Sie die richtige Softwarelösung und den kompetenten Partner aus! Es gibt viele IT-Sicherheitsprodukte auf dem Markt. Umso wichtiger ist es, das passende Produkt und den hinter dem Produkt stehenden professionellen Partner zu finden, wobei Faktoren wie Nutzen, Kosten und das Vertrauen in den IT-Partner und sein Produkt eine ideale Symbiose ergeben sollten.

Das Team von ALPEIN Software SWISS AG betreibt Datensicherheit mit höchster Priorität und bietet mit SWISS SECURIUM allen Unternehmen einen professionell geschützten Bereich für die tägliche Kommunikation, Datenablage sowie den Datenaustausch in einer einfach zu bedienenden All-In-One Lösung. Somit können sich Firmen auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, ohne sich dabei Gedanken über die IT-Sicherheit machen zu müssen. Das System läuft in einer verschlüsselten privaten Cloud und verlangt keine komplexen Integrations-Erfordernisse. Insbesondere für KMUs ist SWISS SECURIUM eine optimale Lösung. Für einen fairen Preis werden auf der All-In-One Plattform folgende Dienste für das tägliche Business angeboten:

-Datenablage und Datenaustausch

-Verschlüsselter E-Mail-Service

-Sicherer Instant Messenger mit Sprach- und Videotelefonie

-Bequemer Passwortmanager

Alle Daten befinden sich physikalisch in einem sicheren Datencenter in der Schweiz und sind gegenüber Dritten und dem Anbieter selbst komplett isoliert und verschlüsselt.

