Ist es wirklich klug, in Zeiten von Corona die Maske abzunehmen?

Mit seiner Disco-Pop Single “The Man Inside” ruft David Fionix zur Selbstreflexion auf

Einem Millionenpublikum präsentierte David Fionix sich erstmals 2017 bei “Deutschland sucht den Superstar” (als Robert aus Hamburg), wo er mit seinem Akkordeon vor die DSDS Jury trat und sich schließlich bis in die Top 30 und den Auslands-Recall nach Dubai kämpfte. Nun präsentiert sich David Fionix mit seiner neuen Single “The Man Inside” und hat folgende ernst gemeinte Botschaft im Gepäck: “Take The Mask Off! Free The Man Inside!”

Angesichts der aktuell weltweit angespannten gesundheitlichen Lage scheint diese Forderung mehr als deplatziert und man fragt sich, was der Sänger, Songwriter und Produzent aus München eigentlich geraucht hat. Insbesondere verwundert eine solche Aussage, denn man sollte meinen, dass ein akademisch gebildeter Mann wie er, über ausreichend gesunden Menschenverstand verfügt, um den Ernst der Lage zu erkennen. Schließlich ist der Künstler neben seiner Musik auch noch diplomierter Wirtschafts-informatiker, Doktor der Wirtschaftswissenschaften und Experte für Internationales Steuerrecht. Aber wie David Fionix gleich beschwichtigt, meint er die Aufforderung, die Maske abzunehmen, nur im metaphorischen Sinne: “In meinem Song “The Man Inside” reflektiere ich über meinen eigenen Werdegang und meinen (zumindest beruflichen) Lebenszweck. Dabei ist mir bewusst geworden, dass ich mein wahres Selbst, meine wahre Identität, jahrelang hinter einer Maske versteckt habe. Ich habe mein Leben danach ausgerichtet, wie ich glaubte, dass ein glückliches und erfülltes Leben funktioniert. Tatsächlich versuchte ich den gesellschaftlichen Regeln gerecht zu werden, folgte meinem Verstand und erlag meinem Drang nach finanzieller Sicherheit. Dadurch unterdrückte ich meine wahre Natur und vernachlässigte so mein eigenes Herz.” (David Fionix) Der Weg zum ureigenen Unglück war somit scheinbar vorprogrammiert.

“The Man Inside” niederzuschreiben, zu produzieren und nun zu veröffentlichen ist quasi Davids Befreiungsschlag. David hat für sich erkannt, dass er Glück und Erfüllung im Leben nur dann finden kann, wenn er sich gestattet, seine ihn scheinbar vor der Gesellschaft schützende Maske abzulegen und sich erlaubt, zu seiner wahren Natur zu stehen und er selbst zu sein. Wenn David nun seine Maske als unternehmensberatender Zahlenakrobat abnimmt, dann zeigt sich sein wahres Gesicht: David ist Musiker und Komponist mit Leib und Seele, der sich bereits im Alter von drei Jahren das Akkordeonspiel dem Gehör nach einfach selbst beigebracht hat. Ohne Maske spielt er nicht länger eine Rolle, die sein Verstand ihm suggeriert in der Gesellschaft spielen zu müssen, sondern er hört auf sein Herz. Ohne Maske bringt er nun endlich den Mut auf, seiner Leidenschaft nicht nur zu folgen, sondern in seine Leidenschaft zu investieren und sich damit selbst zu verwirklichen. Getrieben ist er insbesondere von dem Wunsch, sich mit den Menschen zu verbinden, sie mit seinen Liedern zu erheitern, zu inspirieren und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Vor diesem Hintergrund erzählt “The Man Inside” Davids autobiografische Geschichte. Es ist die Geschichte eines Mannes, der sich eigentlich zu kennen glaubte, sich dann aber, mit den gesellschaftlichen Regeln konfrontiert, in inneren Konflikten verlor. Erst durch einen Prozess der Selbstreflexion gelang es ihm, seine inneren Konflikte zu verstehen, zu überwinden, sich zu transformieren und neu zu definieren, um dann schließlich nicht wie ein Phönix, sondern wie ein “Fionix” aus der Asche hervorzutreten. Mit “The Man Inside” ruft David mindestens sich selbst dazu auf, sich von den Ketten der Gesellschaft zu befreien und sich zu erlauben, nach vollkommenem Glück und größtmöglicher Erfüllung im Leben zu streben. Es geht ihm darum, sich selbst und seine größten Träume zu verwirklichen sowie sein wahres Selbst, das sich hinter einer Maske verbirgt, zu befreien und sein volles Potenzial zu entfalten. Deshalb fordert David (mindestens für sich selbst): “Take The Mask Off. Free The Man Inside!” Was David genau damit meint? “Zeig dein wahres Ich! Zeig, wer du wirklich bist und was du kannst. Und ganz wichtig: Tu das, was du liebst!” David hat in sich einen Phönix erkannt und ihn “Fionix” getauft. Gleichzeitig regt er zur Selbstreflexion an und fragt: “Welches Tier steckt in dir? Und wie taufst du es?”

Davids Lieder behandeln im Allgemeinen bewusstseinsorientierte Themen wie Selbstreflexion, Selbstverwirklichung, Liebe und integrieren die Erkenntnisse, die er aus lebenslangem Studium und seiner akademischen, beruflichen sowie privaten Lebenserfahrung gewonnen hat. Da David Fionix mit seiner Musik und seinen oft tiefgründigen Texten zu einem selbstverwirklichten Leben ermutigen will, beschreibt er sein musikalisches Genre als Conscious & Empowering Pop. Was David auszeichnet? Sein Streben nach Weisheit, Glück, Integration, einer besseren Zukunft und, wie bereits gesagt, sein Wunsch ein Lächeln in das Gesicht der Menschen zu zaubern.

Seit dem 3. Juli 2020 ist “The Man Inside” inklusive Instrumentalversion digital erhältlich. Am 17. Juli 2020 wurden zudem die Extended Fassungen der Remixe von Klaas (“Infinity”) und Kai Schwarz (“What”s up?”) veröffentlicht. Der Klaas Remix von Davids “The Man Inside” erreichte kürzlich die Top 30 der Hot 50 der Deutschen DJ Charts (DDP).

Das neue Musikvideo zu Davids Single “The Man Inside” ist auf YouTube inklusive Untertitel verfügbar: https://youtu.be/z3giUao4eDY

Die unterschiedlichen Versionen von “The Man Inside” stehen unter den folgenden Links zum Stream oder Download bereit:

The Man Inside: https://backl.ink/142497764

The Man Inside (Radio Mix): https://backl.ink/132671382

The Man Inside (Klaas Remix): https://backl.ink/142446353

The Man Inside (Kai Schwarz Remix): https://backl.ink/142452952

The Man Inside (Extended Remixes): https://backl.ink/142500215

Sunshine Agentur

Für Künstler- und Eventmanagement

Kontakt

Sunshine Agentur Für Künstler- und Eventmanagement

Janina Homann

Smetanastraße 6a

81245 München

017641884485

info@sunshine-agentur.de

http://www.sunshine-agentur.de

Bildquelle: David Fionix