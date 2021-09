Innovative Umsatzoptimierung mit Black Coral Consulting

Das Beratungs-Start-Up Black Coral Consulting bietet nachhaltige Umsatzoptimierung für den Hotelsektor

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 27. September 2021: Black Coral Consulting, ein hochspezialisiertes Beratungsunternehmen, das innovative Lösungen zur Umsatzoptimierung für den Ultra-Luxus-Hotellerie Sektor anbietet, präsentiert sich nach einer intensiven Vorbereitungsphase ab heute der Öffentlichkeit.

Das neue Unternehmen mit Sitz in Dubai wird, unter der Leitung der erfahrenen deutschen Wirtschaftsexpertin Judith Cartwright im arabischen Raum sowie in der D-A-CH Region aktiv sein und Hotels, Resorts, Wellness-Center und Gastronomiebetriebe bei der Realisierung des Gewinnpotenzials durch die Identifizierung neuer Einnahmequellen beratend zur Seite stehen. „Die Hotelgewerbebetriebe in den arabischen Golfstaaten und jenen im deutschsprachigen Raum haben unterschiedliche Charakteristiken und Anforderungen, unsere Expertise sowie unsere innovativen Ansätze im Revenue Management sind allerdings in beiden Regionen zielführend anwendbar“ so Cartwright.

Ausgehend von Judith Cartwrights mehr als zwei Jahrzehnten langen Erfahrung in leitenden kommerziellen Positionen für große Hotelketten, wie Kerzner International, zu der das weltbekannte Atlantis Hotel in Dubai und die Luxushotelkette One&Only gehören, arbeitet Black Coral Consulting mit Immobilienentwicklern, Hotelbetreibern, Investoren und Vermögensverwaltern zusammen, um einen strategischen Fahrplan für den unmittelbaren sowie nachhaltigen kommerziellen Erfolg zu erstellen.

Das breitgefächerte Portfolio an hochspezialisierten Dienstleistungen umfasst die Entwicklung von Geschäftsstrategien, die Durchführung von Audit- und Gap-Analysen sowie System- und Plattformüberprüfungen, die Beratung zur Preisgestaltung, Budgetierung und Bestandsoptimierung, Krisenmanagement, Erstellung maßgeschneiderter Betriebsabläufe und Training sowie Ausbildung.

Mit Cartwrights nachgewiesener Erfolgsbilanz ihres zielgenauen Ansatzes ergänzend zum traditionellen Revenue Management, welcher auch unter schwierigen Umständen ein zweistelliges Gewinnwachstum erzielen kann, kommt der Start ihres Beratungsunternehmens Black Coral Consulting zur richtigen Zeit.

„Der Hotel- und Gastgewerbesektor hat eine beispiellose Zeit des Umbruchs erlebt, der Hotels, Restaurants, Wellness-Center und Tourismus-Attraktionen dazu zwingt, ihr Geschäft neu zu gestalten und neue Einnahmequellen zu identifizieren. Parallel dazu werden für den bereits beginnend Aufschwung neue Hotels und Tourismusunternehmungen geplant und entwickelt, welche in dieser frühen Phase richtig gewinnbringend aufgestellt werden müssen.“, erklärt Judith Cartwright, Gründerin und Geschäftsführerin von Black Coral Consulting.

„Genau hier setzt Black Coral Consulting an und arbeitet mit Tourismusunternehmen, um Wege zur Maximierung ihres Gewinnpotenzials zu finden. Von der Unterstützung der Betreiber bei der Optimierung von unzureichend genutztem Inventar und Flächen bis hin zur Zusammenarbeit mit Architekten und Bauträgern bei der Entwicklung eines Projekts – wir erstellen einen kommerziellen Plan für langfristigen Erfolg, der maximale Einnahmen pro Quadratmeter liefert“, fügt Cartwright hinzu.

Bis zur Gründung von Black Coral Consulting war Cartwright als Global Senior Vice President of Revenue Management & Distribution bei Kerzner International verantwortlich für die Marken Atlantis, One&Only und Mazagan, und die zugehörigen Hotels, Resorts, Restaurants, Wellnessbereiche und Attraktionen wie Wasserparks. Hier führte die innovative Geschäftsstrategie von Cartwright zu einem zweistelligen Wachstum in den zentralen Einnahmequellen.

Unternehmen profitieren von Cartwrights umfangreichen Erfahrung und ihrer Fähigkeit, kaufmännische Teams zu führen und auszubilden. Durch Coaching von Führungskräften im Hotelgewerbe unterstützt sie dabei, kommerzielle Roadmaps zur Umsatzoptimierung zu erstellen und die wesentliche Rolle der Umsatzoptimierung bei der Erzielung von Wachstum zu verstehen.

„Ich bin leidenschaftlich davon überzeugt, dass Revenue Management mit dem entsprechenden Know-How, Schulung und dem Fokus auf nicht realisierte Wachstumschancen zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Führungskräfte im Hotelgewerbe wird“, sagte sie.

„Da die Branche beginnt, sich wieder neu aufzustellen, war die Notwendigkeit für Hotels, Restaurants und Wellnessbereich noch nie so groß, kreativ zu sein und neue Einnahmequellen zu erschließen. Ich freue mich mit Black Coral Consulting die Möglichkeit zu haben meine Erfahrung an den Hotel- und Tourismussektor, der so viel Wachstumspotential bietet, weiterzugeben,“ sagt Cartwright abschließend.

Weitere Informationen zu Black Coral Consulting finden Sie unter www.blackcoralconsulting.com

