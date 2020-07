Innovative Solardachziegeln für hohe Ansprüche

Selbstversorgung mit Strom in ästhetischer Optik

Solaranlagen genießen immer noch die Vorteile vieler Fördermöglichkeiten, zum Beispiel durch das Marktanreizprogramm des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAfA) oder über zinsgünstige Kredite der KfW.

Dementsprechend sind und bleiben Solaranlagen beliebt. Sowohl bei Menschen, welche die Zukunft durch den Einsatz regenerativer Energien lebenswert gestalten wollen, als auch bei finanzbewussten Investoren, die sich von der Unsicherheit in der Preisentwicklung bei üblichen Stromanbietern lösen möchten.

Leider gehören damit die großflächig verbauten Photovoltaik-Module zum Anblick vieler Dächer. Sehr zum Unmut mancher architekturbewussten Bauherren.

Solardachziegeln von autarq haben es in sich

Was vielen bisher unbekannt ist: Der deutsche Hersteller autarq hat eine sehr attraktive Alternative entwickelt, deren Vorteile auch Interessenten von intelligenten Schlüsselfertighäusern und Architektenhäusern in Anspruch nehmen können: Die Lösung heißt Solardachziegel. Zugegeben – das Thema ist nicht neu. Dennoch überzeugen das Gesamtkonzept und die hohe Qualität, die es in dieser Form bisher noch nicht gegeben hat. autarq verwendet Originalziegeln von unterschiedlichen Herstellern, die zu Solardachziegeln gefertigt werden. Deshalb unterscheiden sich die Solardachziegeln nicht von den herkömmlichen Dachziegeln und integrieren sich unauffällig und harmonisch in die Gesamtoptik des Daches. Somit erhalten Bauherren komplette Dächer mit Standardziegeln mit 30 Jahren Garantie, die sich über Jahrzehnte gegen jegliche Witterung bzw. Regen bewährt haben und besten Schutz für das Haus gewährleisten.

Dabei gibt es keine Einschränkungen der Langlebigkeit, Wasserführung oder Dichtigkeit. Es müssen keine Abstriche gemacht werden, wenn sich der Bauherr für die innovative Neuentwicklung entscheidet.

Besonders erfreulich: Auch der Gang zum Baustatiker fällt bei Bestandsgebäuden aus, da das Gewicht der Ziegel nahezu identisch ist und keine Neuberechnung der Dachstatik notwendig wird.

Das Konzept ist flexibler und durch eine Parallelschaltung unempfindlicher gegenüber Verschattungen als herkömmliche Module. Kamine, Dachfenster oder Antennen beeinflussen die Installation kaum und dem Betrieb steht selbst bei komplizierten Dachgeometrien nichts im Wege.

Meist reicht es aus, eine 30-40 m² große Fläche mit Solardachziegeln auszustatten, um eine ausreichende Versorgung mit Strom zu gewährleisten. Dabei arbeiten die Anlagen im ungefährlichen Niederspannungsbereich, sodass eine spätere Erweiterung auch in Eigenleistung erfolgen kann. Auch im Brandfall geht von der Solaranlage keine Gefahr für die Bauherren oder die Einsatzkräfte aus.

Alle verbauten Materialien sind UV- und witterungsbeständig, ungiftig, unbrennbar und komplett recyclingfähig.

“Eine starke Lösung, die unglaublich viele Vorteile mit sich bringt.” sagt Norbert Lüneburg, Geschäftsführender Gesellschafter von GfG Architektenhäuser. “Wir wollen unsere Führung als Anbieter im Bereich intelligenter Architektenhäuser weiter ausbauen und sind begeistert über die Möglichkeiten, die Solardachziegeln bieten.”

Das Hamburger Bauunternehmen GfG bezeichnet sich selbst als Innovationstreiber im Bau moderner Häuser. Deshalb arbeitet die GfG eng mit dem Solardachziegel-Hersteller autarq zusammen und erfüllt damit Design- und Technikansprüche seiner Kunden.

Energiemanagement weitergedacht

Das Stichwort lautet “intelligent”: Der Energiemanager steuert sekundengenau den Energiefluss zwischen Solargenerator, Batterie und aktuellem Verbrauch durch die Nutzung der elektronischen Geräte im Haus. Der Strombedarf lässt sich in den Sommermonaten nahezu vollständig über den selbst erzeugten Strom abgedeckt werden.

Die Dimensionierung der Anlage wird darauf abgestimmt, dass über die Mittagszeit überschüssig erzeugter Strom in der Batterie zwischengespeichert wird und bei Dunkelheit zur Verfügung gestellt. Die Verbindung zum Internet macht es dem System möglich, Wetterprognosen abzurufen und die Nutzung der Batterie zusätzlich zu optimieren.

Besonders interessant sind Solardachziegeln für Interessenten von Niedrigenergiehäusern oder Plus-Energiehäusern, die sich eine Förderung durch ein KfW Darlehen sichern wollen.

GfG bietet in Zusammenarbeit mit autarq eine komplette Systemlösung: Alle Daten werden bei der Planung der Häuser von Anfang an mit dem Hersteller abgesprochen. Eine Bedarfsanalyse wird erstellt und ein maßgeschneidertes Angebot über individuell gefertigte Solarziegel, Verkabelung, Stromspeicher, Wechselrichter und Energiemanager abgegeben.

Das günstige Verhältnis von Investition gegenüber Nutzen, Ästhetik, Sicherheit und Langlebigkeit sind Gründe, dass sich mehr und mehr Hausbesitzer für autarq Solardachziegeln entscheiden. Zusätzlich bietet autarq eine 5jährige Allgefahrenversicherung und eine Leistungsgarantie über 25 Jahre.

Solardachziegeln bieten Bauherren eine ökologische und ästhetische Lösung, den Wert des Eigenheimes zu steigern, dabei noch Stromkosten zu sparen und die Energieversorgung des Hauses für lange Zeit sicherzustellen.





