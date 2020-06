Innovationspreis 2020 für Edelstahl-Designheizkörper

200.000 Brände im Jahr. Ein Brand alle 2 bis 3 Minuten in deutschen Wohnungen und Häusern. 500 Todesopfer durch Brände in Deutschland jährlich. Auch wenn der Eindruck bestehen mag, dass "so etwas eher den Anderen passiert", wird schnell klar, dass ein Feuermelder in jede Wohnung gehört. Das hat der deutsche Gesetzgeber erkannt und es wurde in den letzten 20 Jahren in nahezu allen Bundesländern...