Inka Nobel ist neue Head of Sales der diva-e

Anbieter für TXP setzt auf Wachstum

Inka Nobel ist ab sofort Teil des Führungsteams der diva-e Digital Value Excellence GmbH. Die in den Bereichen Vertrieb, Business Development und Marketing erfolgreiche und erfahrene Managerin soll das Unternehmen beim weiteren Wachstum begleiten. diva-e konnte in den letzten Jahren überdurchschnittlich am expandierenden Markt für digitale Geschäftsprozesse partizipieren und sich zu einem führenden Beratungsunternehmen bei Top-Unternehmen etablieren. Diese Entwicklung soll die erfahrene Managerin vorantreiben.

Verstärkung im Topmanagement

Im Hinblick auf die Wachstumsambitionen war es für diva-e eine konsequente Entscheidung, die studierte Betriebswirtin als neue Head of Sales zu verpflichten. Aufgrund ihrer umfangreichen Vertriebs- und Branchenkenntnisse hat sie ein Gespür für Innovationen in der Digitalbranche. “Inka Nobel passt ideal zu unserer Ausrichtung, zu unseren Werten und zu unserer großen diva-e Familie. Sie ist die Digitalexpertin, die wir uns gewünscht haben”, sagte Tilmau Au, Co-Founder und CEO der diva-e. Inka Nobel war zuletzt als Director New Business bei Namics tätig. Vorherige Führungspositionen hatte sie u.a. in Googles Europazentrale (Dublin) und der Hotelplan Group (Zürich) inne.

diva-e ist Category Leader für die digitale Transformation

Die Nachfrage und Anforderung an digitale Services wie Omnichannel, Data Analytics, Point of Sale sowie Automatisierungsprozesse steigt sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich rapide. Unternehmen wollen digitale Champions werden und erwarten Lösungen als “End-to-End”-Angebot aus einer Hand. Diese Nachfrage bedient diva-e als Transactional Experience Partner (TXP) und deckt mit den besten am Markt verfügbaren Technologien die gesamte digitale Wertschöpfungskette von der Strategieberatung über Technologie-Implementierung bis zum Betrieb der digitalen Plattformen vollständig ab.

Als Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP) schafft diva-e digitale Erlebnisse, die Kunden begeistern und Unternehmen nachhaltig voranbringen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im digitalen Business deckt diva-e die digitale Wertschöpfungskette von Strategie über Technologie bis Betrieb vollständig ab. Das ganzheitliche Service- und Produktangebot in den Bereichen Planning & Innovation, Platforms & Experiences, Growth & Performance, Data & Intelligence sowie Managed Cloud Services sorgt für gesteigerten Umsatz, Wettbewerbsvorteile und messbar mehr Transaktionen – für alle Zielgruppen, Geräte und Produkte. diva-e arbeitet mit weltweit führenden Technologiepartnern wie Adobe, akeneo, Amazon, Bloomreach, Google, E PWR, e-Spirit, intelliAd, Microsoft, Salesforce, SAP, Spryker und Stibo zusammen.

diva-e kennt die Herausforderungen, vor denen Unternehmen heute und morgen stehen und ist ein innovationsstarker Partner führender Unternehmen. Zahlreiche Top-Unternehmen und Love Brands vertrauen diva-e – darunter Carl Zeiss, EDEKA, E.ON, FC Bayern München, Lieferando, Ravensburger und Sky. Deutschlandweit beschäftigt diva-e rund 800 Mitarbeiter an 14 Standorten.

