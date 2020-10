InfectoPharm zählt zu “Deutschlands Besten

Top-Platzierung im Verbraucher-Ranking von Focus Money

Heppenheim, 9. Oktober 2020. Erneut ein Spitzenplatz für InfectoPharm: Das Heppenheimer Familienunternehmen erreichte im Verbraucher-Ranking des Wirtschaftsmagazins Focus Money als “Phamaunternehmen” den ersten Platz.

Überzeugende Qualität, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis oder der Rat von Freunden? Menschen bewerten Marken aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Am Ende zählt, ob Verbraucher einer Marke vertrauen. Die Einschätzung der Kunden hat “Deutschland-Test” in Zusammenarbeit mit Focus Money und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in einer umfassenden, internetbasierten Studie untersucht.

Auf den Prüfstand kamen rund 24.000 Marken und Unternehmen aus 396 Produktsegmenten. Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH wurde mit vollen 100 Punkten als bestes Pharmaunternehmen bewertet – ein Indiz dafür, dass das Unternehmen höchstes Vertrauen bei seinen Kunden und Partnern genießt. “Diese Platzierung bestätigt unsere Firmenphilosophie: Entwicklung und Vertrieb innovativer Präparate mit hohem Mehrwert für Ärzte und Patienten”, sagt Dr. Markus Rudolph, Mitglied der Geschäftsführung.

Das international tätige Pharmaunternehmen hat starke Wurzeln in der Kinderheilkunde. Mit seinen Unikat-Produkten ist es in Deutschland mittelständischer Marktführer in der Pädiatrie. Die 2015 gegründete Tochterfirma Pädia GmbH bietet rezeptfreie OTC-Produkte für Kinder. InfectoPharm vertreibt in den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie, Dermatologie, Allergologie und HNO-Heilkunde mehr als 130 Produkte in Deutschland und erweitert kontinuierlich auch das internationale Portfolio.

Getreu dem Leitsatz “Wissen wirkt” zählen zur konsequenten Kundenorientierung ein breit gefächerter Fortbildungsservice für Fachkreise sowie umfassende Patienten-Ratgeber, die auf der Webseite www.infectopharm.com heruntergeladen werden können. Sie bieten für viele häufige Gesundheitsbeschwerden leicht verständliches Wissen und praktische Tipps, von fachkundigen Autoren geschrieben und von Ärzten überprüft.

Zahlreiche Auszeichnungen belegen die innovative Kraft des Mittelständlers: 2017 zählte die London Stock Exchange Group (LSEG) InfectoPharm zu den “1,000 Companies to Inspire Europe”. Das deutsche Statistik-Portal “Statista” rechnete das Unternehmen zum dritten Mal in Folge 2020 zu den “innovativsten Unternehmen in Deutschland”, und die jährliche Auszeichnung mit der “Goldenen Tablette” bestätigt die Anerkennung bei deutschen Ärzten.

Focus Money hat die ausgezeichneten Unternehmen als Sonderheft in der Ausgabe 41/2020 veröffentlicht. Für die Studie “Deutschlands Beste” wurden knapp 87 Millionen Aussagen und deren Tonalität aus Online-Medien und Social-Media-Kanälen gesammelt und bewertet.

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen aus den Bereichen Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen zur kostenlosen Verfügung. Mehr als 200 Mitarbeiter arbeiten am Firmensitz Heppenheim südlich von Frankfurt.

Wissen wirkt – erfahren Sie mehr über InfectoPharm unter www.infectopharm.com

Firmenkontakt

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Dr. Markus Rudolph

Von-Humboldt-Straße 1

64646 Heppenheim

06252 95-7140

Markus.Rudolph@infectopharm.com

https://www.infectopharm.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation GbR

Monika Schäfer-Feil

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0

infectopharm@rfw-kom.de

http://www.rfw-kom.de