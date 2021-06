Index Exchange und MediaMath werden Mitglied von Human Collective und unterstreichen ihre führende Rolle im Markt beim IAB Tech Lab“s CTV-Event

HUMAN Security, Inc. und CTV Thought Leaders sind sich einig: Der Schlüssel zur Bekämpfung von Werbebetrug ist Zusammenarbeit

New York, 24. Juni 2021 – HUMAN Security, Inc. (ehemals White Ops), führender Anbieter im Bereich Cybersecurity zum Schutz vor Bot-Angriffen, damit digitale Erfahrungen menschlich bleiben, gibt zwei weitere namhafte Mitglieder von “ The Human Collective“ bekannt: Index Exchange und MediaMath. Während der kürzlich virtuell veranstalteten IAB Tech Lab CTV & Video Advertising: Growing with Standards nahmen beide jeweils an spannenden Podiumsdiskussionen teil und betonten, wie wichtig eine Zusammenarbeit im Kampf gegen Betrug bei neuen Werbeformaten, einschließlich Connected TV (CTV), ist.

Index Exchange, eine der weltweit größten unabhängigen Ad Exchanges, war zusammen mit anderen Experten für CTV auf dem ersten Panel des Tages vertreten: „Scaling Programmatic CTV with SSAI (Challenges and Solutions)“. Die Diskussionsrunde fokussierte sich auf den Aufbau enger Geschäftsbeziehungen, während gleichzeitig Standards und Technologien für sichere Transaktionen für Kunden eingeführt werden müssen – das Grundprinzip von The Human Collective.

„Beim Aufbau einer sicheren Advertising Supply Chain für CTV-Transaktionen ist es unerlässlich, dass wir mit anderen Branchengrößen zusammenarbeiten, um neue Standards und Partnerschaften im Kampf gegen Werbebetrug zu entwickeln“, so Rob Hazan, Senior Director of Product bei Index Exchange. „The Human Collective gibt Over-the-Top (OTT)-Medienunternehmen die Möglichkeit, geprüfte und zertifizierte Ad-Tech-Partner zu erkennen und schafft Vertrauen, dass CTV-Transaktionen betrugsfrei und sicher sind.“

In der Keynote befasste sich Michael McNally, Chief Scientist bei HUMAN, eingehend mit der Methode, wie böswillige Akteure Werbebetrug monetarisieren. Im Fokus lag die Bekämpfung des PARETO CTV-Botnets, das von HUMAN und anderen Mitgliedern im Human Collective geleitet wurde. Beim anschließenden Panel „Tackling CTV Fraud + Building a Safe CTV Supply Chain“ nahmen führende Experten aus dem Bereich CTV teil, darunter Ellie Windle, Vice President of Global Strategic Partnerships and Alliances bei HUMAN, und Tiffany Lee, Head of Publisher Development bei MediaMath, einem anerkannten unabhängigen DSP für weltweit führende Marken und Agenturen.

„MediaMath setzt sich für ein transparentes und sicheres Ökosystem für Transaktionen ein, dass allen – Käufern und Publishern – in der gesamten Branche zugutekommt“, erklärt Lee. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit HUMAN, die uns dabei unterstützt auch weiterhin fundierte Gespräche zu führen, um Standards für Definitionen und Best Practices auf breiter Ebene zu etablieren.“

„Betrug ist ein großes Problem für die Werbebranche. Betrug über alle Kanäle hinweg effektiv bekämpfen zu können, sollte zum Standard gehören“, so Justin Adler-Swanberg, Director of Marketplace Quality bei MediaMath. „Wir vertrauen auf ein vollständig nachvollziehbares, transparentes und aufeinander abgestimmtes digitales Medien-Ökosystem, um die Herausforderungen der heutigen Werbetreibenden zu bewältigen – und das zusammen mit Partnern wie HUMAN, die unsere Vorstellung teilen.“

„HUMAN entstand aus der Hacker-Community, die für ihre Kultur des Gebens und Austausch von Informationen bekannt ist. Auf der Geschäftsseite eine untypische Praxis“, fügt Windle hinzu. „Wir müssen uns zum Austausch und der Zusammenarbeit verpflichten, der die Möglichkeiten für Betrüger reduziert, wieder in das Ökosystem einzudringen.“

In den kommenden Monaten wird HUMAN weitere Mitglieder des Human Collective bekannt geben. Gemeinsam werden sie den Schutz um die zahlreichen Einfallstore für Bot-Attacken und Betrug in der Supply Chain weiter stärken. Weitere Informationen über das Human Collective finden Sie unter www.humansecurity.com/humancollective.

Über Index Exchange

Index Exchange ist ein globaler Werbemarktplatz, auf dem Premium Digital Media-Unternehmen Ad Impressions verantwortlich und in Echtzeit abwickeln. Aufbauend auf den Pfeilern Neutralität, Offenheit und der zuverlässigsten Technologie ist Index Exchange die Ad Exchange, der Medienunternehmen und Vermarkter vertrauen. Als ein Engineering-first Unternehmen legt Index Exchange seinen Schwerpunkt auf Investitionen in Hardware sowie größere und bessere Datenzentren, um Transaktionen sicher und unabhängig speichern und verarbeiten zu können. Besuchen Sie Index Exchange unter www.indexexchange.com oder @indexexchange für weitere Informationen.

Über MediaMath

MediaMath unterstützt führende Unternehmen weltweit, personalisierte digitale Werbung über alle vernetzten Touchpoints zu liefern. Mehr als 9.500 Marketer in 42 Ländern nutzen täglich die Unternehmenssoftware, um ihre digitalen Werbekampagnen über Display, Native, Mobile, Video, Audio, Digital Out of Home und fortschrittliche TV-Formate zu starten, zu analysieren und zu optimieren. MediaMath wurde 2007 als Vorreiter im Bereich Programmatic Advertising gegründet, gilt laut Gartner 2020 Magic Quadrant für Ad Tech als führender Anbieter und wurde bei den AdExchanger Awards zwei Jahre in Folge als „Best Account Support by a Technology Company“ ausgezeichnet.

MediaMath hat ein branchenweites Projekt initiiert, um durch das SOURCE-Ökosystem eine zu 100 % verantwortliche, adressierbare und abgestimmte Lieferkette zu schaffen. SOURCE von MediaMath ist ein technisches und kommerzielles Framework für Agenturen, Brands, Technologieunternehmen und Content-Eigentümer, das langfristige, nachhaltige Lösungen für eine saubere digitale Medienlieferkette mit markensicherem, sichtbarem Inventar bieten soll. MediaMath hat Niederlassungen in 15 Städten weltweit mit seinem Hauptsitz in New York City. Um mehr darüber zu erfahren, wie MediaMath innovativen Marketern hilft, ihre Kunden zu begeistern und echte Geschäftsergebnisse zu erzielen, folgen Sie uns unter @mediamath oder besuchen Sie www.mediamath.com

Über HUMAN

HUMAN ist ein führender Anbieter im Bereich Cybersicherheit zum Schutz vor ausgeklügelten Bot-Angriffen, um digitale Erlebnisse menschlich zu erhalten. Die Human Verification Engine schützt Anwendungen, APIs und digitale Medien vor Bot-Angriffen, verhindert Verluste und verbessert das digitale Erlebnis für echte Menschen. HUMAN überprüft mehr als zehn Billionen digitale Interaktionen pro Woche und unterstützt damit Unternehmen und Internetplattformen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.humansecurity.com

