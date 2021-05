In Göttingen profitieren die Besitzer von Unfallwagen von den unschlagbaren Konditionen des Gebrauchtwagen Ankaufs

Zu besten Preisen können sie ihren Gebrauchten, Transporter, Sportwagen und sogar ihr Cabrio mit defektem Dach verkaufen

Der Autoankauf Göttingen kauft im gesamten Stadtgebiet Gebrauchtwagen aller Art zu unschlagbaren Konditionen an. Besonders der Verzicht auf jegliche Sachmängelhaftung stellt für jeden Besitzer, der seinen Gebrauchten zu einem guten Kurs loswerden und anschließend keinen Ärger mehr mit ihm haben möchte, einen nicht zu unterschätzenden Vorteil dar. Dabei stellen Art und Zustand der Gebrauchten keine Rolle. Der Autoankauf Göttingen kauft neben fahrtüchtigen Gebrauchtwagen jeden Alters auch Unfallwagen sowie Gebrauchtwagen mit Getriebeschäden an. Auch wer ein Cabrio verkaufen möchte, ist beim Gebrauchtwagenankauf Göttingen an der richtigen Adresse – selbst mit gravierenden Mängeln wie einem undichten oder gerissenen Dach oder bei defekter Technik des Dachs. Diese Fahrzeuge, die sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt großer Beliebtheit erfreuen, erzielen aufgrund ihrer Attraktivität in aller Regel sehr gute Preise.

Gleiches gilt für Sportwagen, Roadster oder Fahrzeuge, die mit einem historischen Kennzeichen angemeldet werden können. Ihnen allen haftet das Flair des Exklusiven und Ausgefallenen an, was sich unmittelbar auf den Kauf- beziehungsweise Verkaufspreis auswirkt. Während sich Cabrios bei Verkäufen unter Privatleuten während der Cabrio-Saison zu guten Kursen verkaufen lassen, sieht dies im Winter ganz anders aus. Der Autoankauf Göttingen zahlt unabhängig von der Jahreszeit ganzjährig zu konstanten, dem tatsächlichen Wert des Cabrios entsprechenden Preisen, an. Angekauft werden aber nicht nur Cabrios, sondern auch alle anderen Gebrauchtwagen – die Marke und das Modell sowie das Jahr der Erstzulassung spielen dabei keine Rolle. Die Mitarbeiter des Autoankauf Göttingen können jeden Gebrauchtwagen und Unfallwagen professionell begutachten und seinen Wert verlässlich einschätzen.

Eine einfache und seriöse Abwicklung werden in Göttingen bei jedem Autoankauf garantiert

Der Gebrauchtwagen Ankauf gestaltet sich in Göttingen sowie den Nachbarstädten denkbar einfach. Einen ersten Überblick über den Wert seines Fahrzeugs kann sich der Besitzer bereits online verschaffen. Entscheidet er sich, ein Angebot vom Autoankauf Göttingen anzufragen, genügt ein Anruf oder eine kurze Nachricht. Nun wird kurzfristig ein Termin zur Inaugenscheinnahme vereinbart, wobei sich der Autoankauf Göttingen nach den Wünschen des Verkäufers richtet. Meistens kann dieser Termin – sofern gewünscht – bereits am selben Tag realisiert werden – ebenso wie der Verkauf selbst.

Sollte das Fahrzeug nicht fahrbereit sein, genügt ein kurzer Hinweis, sodass die Anfahrt des Mitarbeiters mit Hänger erfolgen kann. Nun muss der Halter den Fahrzeugschein, das Scheckheft sowie gegebenenfalls Rechnungen, die den Austausch von Verschleißteilen belegen, bereithalten, außerdem für den Verkauf selbst den Fahrzeugbrief. Der Mitarbeiter unterzieht den fahrbereiten Gebrauchtwagen oder nicht mehr fahrtauglichen Unfallwagen einer kurzen Prüfung. Das dauert in der Regel nur wenige Minuten, da der Autoankauf Göttingen aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung ein Auto sehr schnell einzuschätzen in der Lage ist. Eine umständliche Untersuchung in einer Kfz-Werkstatt entfällt.

Trotzdem haftet der Besitzer nicht für später festgestellte Mängel. Nach der Begutachtung erhält der Verkäufer sein Angebot. Ist er damit einverstanden, so wechseln Gebrauchtwagen und Kaufpreis den Besitzer und der Verkäufer muss sich um nichts weiter kümmern. Der Autoankauf Göttingen übernimmt sämtliche sich aus dem Verkauf ergebenden Formalitäten.

Kurzzusammenfassung

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Fix

Essa El-lahib

Hernerstraße 124b

44809 Bochum

Telefon: 015203281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

