In der Schule nicht nur sitzen!

Kurzzeittherapie bei sexuellen Störungen Sexualtherapie in der Coaching- und Hypnosepraxis Ralf Maleska. Behandlung vor Ort, als Video-Sitzung oder per Telefon! Trotz dem extremen Absinken der Hemmschwelle bezüglich sexueller Freizügigkeit in den Medien ist die Sexualität noch immer ein Tabu-Thema in unserer Gesellschaft. Über sexuelle Störungen wird meist nicht gesprochen, sie werden verharmlost oder einfach hingenommen. Dabei kann eine vertrauensvolle Sexualtherapie in nur wenigen Sitzungen Abhilfe schaffen....