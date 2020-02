In den Bergen ist der Winter zurück

Preiswerte Pauschalen zum Winterschluss bringen frühlingshaften Skigenuss

In den Städten und im Flachland hält der Frühling mit milden Temperaturen, den ersten bunten Blüten und Vogelgezwitscher Einzug. Dafür legt der Winter in den Bergen nochmals einige Zentimeter frischen Schnee auf die noch immer gut präparierten Pisten. Genussvolle Abfahrtserlebnisse in der Frühlingsluft ohne kalte Zehen und Finger, dazu nicht mehr so volle Pisten und gute Angebote mit Spezialpreisen locken jetzt in die Alpen.

Egal ob Pistenprofi, Neu- oder Wiedereinsteiger, die preiswerten Pauschalen zum Winterschluss machen so richtig Lust auf genussvolle und trotzdem sportliche Tage in den Bergen.

Ganz oben und mitten drinnen – Alpinhotel Pacheiner

Jeden Morgen haben die Gäste des Alpinhotels Pacheiner ganz oben auf 1.900 m und mitten im Skigebiet Gerlitzen in Kärnten frisch präparierte, leere Pisten vor der Hoteltür. Nachmittags genießen sie das längere Sonnenlicht auf der Hotelterrasse. Ski-in-Ski-out der Extraklasse ganz ohne Aufpreis gibt es für Schnäppchenjäger, die bei Anreise am 22. oder 29. März “3+1” erhalten, also 3 Nächte zahlen und 4 Nächte bleiben. Nervenkitzel im Schnee bieten “Pacheiners Abenteuertage”, bei denen der 3-Tages-Skipass, Skifahren auf den schwierigsten Pisten mit Hausherr Franz Pacheiner und eine 10minütige Skidoo-Fahrt inkludiert ist. Pro Person kostet das Paket für 4 Nächte im Doppelzimmer ab 654,00 Euro. www.pacheiner.at

Bad Moos – Treffpunkt für den Wintersport

93 Pistenkilometer und 200 Loipenkilometer starten direkt vor der Haustür. Skilift und Langlaufloipe liegen keine 50 Meter vom Hotel entfernt. Und auf der Sonnenterrasse direkt an der Skipiste trifft man sich nach den letzten Schwüngen des Tages. Das auf 1.310 m gelegene Bad Moos – Dolomiten Spa Resort bietet beste Voraussetzungen für pure Entspannung und perfekte Urlaubstage. Das Angebot “Dolomiti Super Sun Drei Zinnen” beinhaltet 7 Tage zum Preis von 6, den 6 Tage-Skipass Sextner Dolomiten, den Holidaypass für kostenlose Nutzung von Bahn und Bus in der Region sowie viele weitere Komfortleistungen zum Preis ab 935,00 pro Person im Doppelzimmer. www.badmoos.it/de

Skifahren, Wellness und spektakuläre Museen am Berg – die Winklerhotels

Der Kronplatz mit den spektakulären Museen Lumen und MMM Corones auf dem Gipfel, ist Hausberg und Skigebiet der Gäste der Winklerhotels. Vier individuelle, familiär geführte Hotels direkt am Skiberg Nummer 1 in Südtirol gelegen. Die drei Winklerhotels Lanerhof, Sonnenhof, Winkler und das Private Luxury Chalet Purmontes bieten ideale Voraussetzungen für Ferientage im Schnee, in denen sich jeder Gast seine ganz individuelle Komposition aus Genuss, Sport und Wellness der Spitzenklasse gönnen kann. 7 Nächte bleiben und nur 6 bezahlen, dazu noch den Skipass zum Sonderpreis, hoteleigenen Shuttleservice zur nahegelegenen Talstation, 20 % Reduktion für Skiverleih und 10 % Ermäßigung für den Skiunterricht zudem viele weitere Verwöhnleistungen gibt es in den Winklerhotels ab Euro 654,00 pro Person im Doppelzimmer unter dem Motto “Dolomiti Super Sun – Kronplatz”. Gegen Aufpreis steht selbstverständlich auch ein privater Skilehrer zur Verfügung. www.winklerhotels.com

