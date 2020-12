Immobilienreport – München Sendling 2020

Zu Stadtteilentwicklung und Immobilienpreisen

Der Münchner Stadtteil Sendling liegt etwas südlich der Innenstadt. Er ist ein lebhafter Stadtteil und bietet sehr passable Wohnbedingungen. Was Immobilien angeht, ist der Anteil an Genossenschaftsbauten und Mietwohnungen vergleichsweise hoch. Insgesamt hat das dicht besiedelte Sendling aber ebenfalls einen hohen Bestand an Altbauten, von denen in den vergangenen Jahrzehnten viele saniert und auf einen neuen Stand gebracht wurden. Außerdem wandern schon seit geraumer Zeit größere und kleinere Firmen aus Sendling ab, etwas weiter nach draußen. Tatsächlich entstand und entsteht an deren früheren Standorten neuer Wohnraum, der sich harmonisch in das bestehende Stadtteilgefüge eingliedert. Aktuell laufen bzw. werden mehrere Projekte für Neubauwohnungen mit mehreren hundert Wohneinheiten vorbereitet.

Immobilienpreise im Gebiet Sendling:

Die offiziellen Statistiken zeigen im Jahresverlauf im Gebiet München Sendling, Mittersendling, Westpark registrierte Verkäufe von 943 Bestandswohnungen, 92 neuen Wohnungen sowie 70 Wohnhäusern. In Sendling finden sich je nach Gebiet durchschnittliche und gute Lagen. In Münchens guten Lagen wurde für neue Wohnungen im Schnitt etwa 8.950 EUR pro m² gezahlt, für wiederverkaufte Objekte lag der Preisbereich im Durchschnitt zwischen 7.300 und 8.700 EUR pro m². In durchschnittlichen Lagen lag der Durchschnitt im Neubausegment bei 8.300 EUR/m², gebrauchte Objekte bewegten sich meist in einem Bereich von 6.000 – 8.000 EUR/m². Gegenüber dem Vorjahr konnten Immobilien in München Sendling preislich zwischen 5 und 10 % zulegen.

Aktuell sind die Kauf- bzw. Verkaufspreise in München insgesamt wie auch in den Stadtteilen Sendling, Mittersendling und Westpark auf einem hohen Niveau. Ob der Markt dieses Preisniveau nach lange hergibt, ob die Preise nachgeben oder ob sie sogar nochmals steigen, lässt sich jedoch unter anderem aufgrund der momentan insgesamt nicht sehr eindeutigen Marktlage aufgrund der Corona-Situation nicht sicher prognostizieren. Aufgrund der momentanen Indikatoren ist jedoch anzunehmen, dass sich die enormen Preisanstiege der letzten Jahre nicht fortsetzen werden, dass es aber auch keinen Preisverfall geben wird. Die gegenwärtigen Trends deuten für die kommenden Zeit auf einen leichten moderaten Preisanstieg hin.

“Mit einer guten Infrastruktur, der Nähe zum Zentrum und den teilweise tollen Freizeitmöglichkeiten bietet Sendling viel, was heutzutage gesucht wird. Aber es gibt auch enorme Lageunterschiede im Stadtteil, so dass man Preise immer individuell betrachten und bewerten sollte.”, so Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien in der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de; Jahresbericht Gutachterausschuss München 2019. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Makler aus München bzw. Sendling. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

