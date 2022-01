Immobilienreport für Aschheim bei München 2022

Preise nähern sich Münchener Niveau

Die 9.000 Einwohner Gemeinde Aschheim grenzt direkt am Nordosten Münchens an das frühere Messegelände Riem. Aschheim zeigt sich als ländliche Wohngegend mit netten Wohnhäusern, mitunter mit schönen und großen Gärten. Im Umkreis Aschheims findet man auch viele Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Die Mieten bewegen sich meist noch im Rahmen, hin und wieder gibt es auch günstige Gelegenheiten für Bauland. Die Verkehrsanbindungen ins Umland sind gut, den Mittleren Ring in München erreicht man über den Autobahnring A99 und A94 in etwa 15 Minuten. In rund 25 Minuten erreicht man die Innenstadt.

Immobilienpreise Aschheim (Durchschnittliche Angebotspreise für die letzten 12 Monate):

Häuser:

21 Häuser waren in den vergangenen 12 Monaten in Aschheim auf dem Markt, alle aus dem Bestand, keine Neubauobjekte. Überwiegend waren Doppelhaushälften und Reihenhäuser im Angebot, Ein- und Mehrfamilienhäuser nur in Einzelfällen. Bei Doppelhaushälften gab es einige günstige Angebote mit Renovierungsbedarf, die bei etwa 160 m² preislich um die 600.000 EUR lagen und einige teurere Objekte, für die bei ebenfalls 160 m² Wohnfläche um die 1,5 Mio. EUR verlangt wurde. Reihenhäuser gab es von Wohngrößen ab 125 m² bis 160 m² mit Preisen zwischen 825.000 und 1,25 Mio. EUR.

Wohnungen:

Für Eigentumswohnungen in Aschheim gab es alles in allem 61 Angebote, 23 Objekte aus dem Bestand und 38 Neubauwohnungen. Für Bestandsobjekte lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis insgesamt bei rund 7.200 EUR/m², für Neubauobjekte dagegen bei rund 9.700 EUR/m². Grundlegend ist das bereits ein Preisniveau, wie man es in mittleren bis guten Lagen in München vorfindet. Für eine durchschnittliche 80 m² Dreizimmerwohnung war aus den registrierten Verkaufsangeboten für eine wiederverkaufte Wohnung ein Preis von etwa 615.000 EUR zu ermitteln, für eine neu gebaute Wohnung gleicher Größe etwa 800.000 EUR. Die teuersten Wohnungsangebote in Aschheim entfielen auf einige Neubauwohnungen mit etwas über 100 m², die zu knapp 1,1 Mio. EUR angeboten waren.

Grundstücke:

Insgesamt waren nur 3 Grundstücke offiziell für den Verkauf ausgeschrieben. Da zusätzlich teils keine Preisdaten angegeben waren, können an dieser Stelle leider keine repräsentativen Preisangaben gemacht werden.

„Aschheim ist bei vielen Münchnern als Freizeitrückzugsort beliebt. Doch es lässt sich hier auch schick wohnen. Aschheim kann ebenso als familienfreundliche Gemeinde in der Nähe der Großstadt punkten“, sagt Rainer Fischer, Immobilienmakler München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Wikipedia, muenchen.de, Statistik der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Makler für Aschheim. Es handelt sich stets um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

