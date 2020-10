Immobilien im Raum Reutlingen rundum und persoenlich betreut

Als inhabergeführtes Maklerunternehmen seit über 50 Jahren in Reutlingen. Für Christoph Landgraf, ein entscheidender Standortvorteil, wenn man den Ort an dem man mit Immobilien arbeitet so gut kennt. Christoph Landgraf ist Diplom-Betriebswirt der Fachrichtung Immobilienwirtschaft, er hat den Beruf also gründlich erlernt und ist seit mehr als 16 Jahren in der Firma.

In diesem Jahr hat das Unternehmen auf seiner Homepage einen Wissensblog mit Erfahrungen und vielen praktischen Beispielen und hilfreichen Informationen für die Hausverkäufer, -käufer und -vermieter etabliert. So wird bei Landgraf Immobilien die Digitalisierung ständig weiter vorangetrieben. Z.B. wird die Veranschaulichung von Objekten weiterentwickelt. Schon heute ist ein virtueller 360 Grad Rundgang in den Objekten möglich. Derzeit wird an einer virtuellen Renovierungssimulation gearbeitet. Dabei kann ein Haus oder eine Wohnung vor und nach einer möglichen Renovierung gezeigt werden. Auch die internen und externen Prozesse werden weiter mit modernster Software optimiert. Weitere Großprojekte, wie z. B. das Metzinger Park Ensemble am Brühlbach, werden eingespeist. Die Landgrafs sind in der Region Reutlingen fest verankert.

Christoph Landgraf fühlt sich in seiner Branche sichtlich wohl. Er ist erfolgreich und seit 2007 im erweiterten und seit letztem Jahr auch im geschäftsführenden Vorstand der IVD Süd e.V., dem Berufsverband des Immobilienverbandes Deutschland. Die enge Verbundenheit zum Beruf und seinen hohen Qualitätsanspruch im Kundenservice hat auch dazu geführt, dass Landgraf Immobilien, der erste zertifizierte Immobilienmakler in Reutlingen ist. Die Landgrafs haben ihre Prozesse nach der ISO EN 15733 zertifizieren lassen – und aktualisieren sie regelmäßig.

Die Verbundenheit zu seiner Heimat dokumentiert Christoph Landgraf durch seine Mitgliedschaft in zahlreichen Gremien und Netzwerken der Stadt. Er ist Mitglied der Unternehmerrunde Reutlingen und aktiver Mentor im Spendenparlament Reutlingen e. V.

Seine langjährigen Erfahrungen und die vielen erfolgreichen Immobilienverkäufe sind das Geheimnis, die den langjährigen Erfolg der Christoph Landgraf Immobilien e.K. Teams auch langfristig sichern werden.

Weitere Informationen: https://www.landgraf-immo.de

