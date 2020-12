Ihr Mietbüro Düsseldorf: Kreativzentrum und Wirtschaftsmetropole

Business Center Düsseldorf

Düsseldorf, die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, liegt im Rhein-Ruhr-Gebiet und ist eine der wichtigsten Wirtschaftsstädte Deutschlands. Hier sitzen viele börsennotierte Unternehmen sowie eine Vielzahl kleinerer und mittelständischer Firmen. Zahlreiche Coworking Spaces und Business Center Düsseldorf bieten Platz für neue oder bereits etablierte Unternehmen. Die Metropole ist ein Mekka für Branchenexperten, die sich mit den Themen Werbung, Mode, Wirtschaftsprüfung oder Rechts- und Unternehmensberatung befassen. Allerdings bieten die Businesscenter Düsseldorf auch Unternehmen aus anderen Branchen wie z.B. der Medizintechnik, der Lebensmittelindustrie, der Antriebs- und Produktionstechnik sowie dem Banken- und Versicherungswesen ein Zuhause. Mit 600.000 Einwohnern und einem Einzugsgebiet von rund 9 Millionen Menschen ist Düsseldorf die fünftwichtigste Wirtschaftsstadt Deutschlands. In zahlreichen nationalen wie auch internationalen Städterankings schneidet der Ballungsraum gut ab. Verantwortlich hierfür sind die herausragende Wirtschaftskraft, die fortschrittliche Infrastruktur und die hohe Lebensqualität. Die schuldenfreie Stadt glänzt außerdem mit einem überdurchschnittlich hohen Pro-Kopf-Einkommen bei jährlich steigenden Einwohnerzahlen.

Entdecken Sie unsere Business Center Düsseldorf

In Düsseldorf arbeiten mehr als 4.100 Unternehmen in der Kreativwirtschaft. Dazu gehören v.a. Werbe- und Designagenturen, aber auch Fotostudios und Büros für Public Relations. Düsseldorf gilt damit deutschlandweit als führendes Zentrum der Medien- und Kreativbranche. Für die zumeist jüngeren Unternehmer bieten sich insbesondere Coworking Spaces als Alternative zu traditionellen Büros an. So stellt zum Beispiel die Garage Bilk auf 400 m² Fläche Arbeitsplätze und Coworking-Infrastruktur zur Verfügung. Die EMBA (Europäische Medien- und Business Agentur) eröffnete 2011 ihren Standort im Medienhafen und kooperiert eng mit den 250 ansässigen Unternehmen aus der Kreativbranche. Doch selbst für Unternehmer aus anderen Branchen, die ein Büro Business Center Düsseldorf suchen, kann der zukunftsorientierte Medienhafen die richtige Addresse sein. Eine weitere äußerst repräsentative Adresse für Business Center, die komfortable Büros, Einzelarbeitsplätze sowie Coworking Spaces anbieten, ist die Düsseldorfer Innenstadt.

International gut angebunden

Mit dem Auto ist Düsseldorf gut zu erreichen, denn die A44 (Aachen – Velbert), die A52 (Marl – Düsseldorf), die A46 (Heinsberg – Hagen) und die A59 (Düsseldorf Süd – Leverkusen) führen auf direktem Wege in die Stadt. Die Metropole verfügt über ihren eigenen internationalen Flughafen, während der Flughafen Dortmund und der Kölner Flughafen nur wenige Kilometer entfernt liegen. Zwei Fernbahnhöfe bieten den Düsseldorfern Zugang zu mehreren ICE-Linien, während zahlreiche S-Bahn- und Straßenbahn-Stationen das leistungsfähige Nahverkehrsnetz stützen. Eine Besonderheit sind auch die vielen Fahrräder und das breit aufgestellte Verleihsystem – an manchen Stationen stehen bis zu 400 Fahrräder zur Verfügung! Unter ausländischen Unternehmen sind die Business Center Düsseldorf Innenstadt aber nicht nur deswegen so begehrt. Jedes Jahr zieht die Großstadt Dutzende Auslands-Direktinvestition an. Damit wurden Business Hubs wie Frankfurt, München und Berlin schon oft auf die hinteren Plätze verwiesen. Im europäischen Vergleich erhalten nur London und Paris mehr Auslands-Direktinvestition als Düsseldorf.

Gute Wachstumschancen im Business Center Düsseldorf

Die Chancen, in Düsseldorf wirtschaftlichen Erfolg zu haben, stehen gut. In der Stadt sind viele nationale und internationale Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung ansässig. Darüber hinaus verfügt die Agglomeration über eine exzellente Infrastruktur, was für Unternehmensneugründer wie auch erfahrene Firmen ein großer Vorteil ist. Ein Mietbüro Düsseldorf kann derweil unglaublich viele Gesichter annehmen. Besonders beliebt sich die flexibel mietbaren, preiswerten Büros in den dienstleistungsorientierten Business Centern. Dazu gibt es etliche Coworking Spaces, die insbesondere Startups einen guten wirtschaftlichen Einstieg ermöglichen.

Pressekontakt:

Business Center Düsseldorf

