Ihr Hund muss nicht leiden! Lösung: Hypoallergenes Hundefutter

Allergien beim Hund ist nicht nur für den Mensch ein leidiges Thema auch Ihr Hund leidet unter der Allergie. Deshalb unser Tipp: Gehen Sie zum Tierarzt und lassen Sie das Blut ihres Hundes auf Allergien testen.

Lästiges kratzen und offene Stellen bei Ihrem Hund das muss nicht sein.

Immer mehr Hunde leiden unter einer Allergie. Das ist eine Tatsache die sich der Hundefutter Spezialist Futter Shuttle annimmt.

Aus diesem Grund hat die Firma Futter Shuttle ein Hypoallergens Hundefutter auf Insektenbasis und Insektenprotein in sein Sortiment aufgenommen.

Verschieden Test mit Allergiegeplagten Hunden waren die Lösung und er Anreiz dieses sehr hochwertige Hypoallergens Hundefutter mit Insektenprotein in sein Sortiment aufzunehmen. Der Verzicht auf herkömmliches Protein wie Hirsch, Rind, Geflügel und Lamm wurde ersetzt durch ein gebräuchliches Insektenprotein welches keine Allergien auslöst. Der Erfolg gibt der Firma Futter Shuttle redet. Der Inhaber ist froh dieses Hypoallergens Hundefutter von einem renommierten Hersteller für Hunde Trockenfutter anbieten zu dürfen. Testen Sie dieses Hypoallergene Hunde Trockenfutter Plus 20 in einer außergewöhnlich hohen Qualität der Superlative

Hypoallergenes Hundefutter mit Insektenprotein ist eines der besten Allergiker Hundefutter auf dem Markt.

Monoprotein – Insektenprotein

Essbarer Anteil des Tieres liegt bei 100%

Wenig Wasserverbrauch

Wenig Treibhausgase – Positiv für das Klima

Hervorragender Wasserabdruck

Für allergische Hunde bestens geeignet

Plus 1: Bestens geeignet für alle Hunde Rassen

Plus 2: Mit 30 % Insekten Protein – Hochwertiges Monoprotein

Plus 3: Getreidefrei, deshalb auch für Getreide-Allergiker und hypoallergene Hunde bestens geeignet.

Plus 4: Mit der bekömmlichen Süßkartoffel und deren optimalem Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen. Positiver Nebeneffekt – Süßkartoffeln wirken antioxidativ und haben weniger Kohlenhydrate.

Plus 5: Bei der Insektenproduktion wird kein Antibiotika eingesetzt

Plus 6: Rübenmark wirkt prebiotisch

Plus 7: Cranberries unterstützen das Immunsystem und die Blase

Plus 8: Bierhefe – unterstützt die Darmflora positiv

Plus 9: Enthält Amaranth und Leinsaat – Reich an Omega 3 und 6 Fettsäuren

Plus 10: Frei von Farbstoffen und ohne synthetische Konservierungsstoffe

Plus 11: Verschiedenes Gemüse ist Lieferant für natürliche Vitamine

Plus 12: Meeresalgen wirken entzündungshemmend

Plus 13: Chicoree als Inulinquelle

Plus 14: Yucca wirkt kotgeruchsreduzierend

Plus 15: Insekt Plus 20 hat ein ausgewogenes Ca/P Verhältnis

Plus 16: Essbarer Anteil des Tieres liegt bei 100 %

Plus 17: Insekten haben einen geringen Futterverbrauch und dadurch geringe verbrauchte Ressourcen

Plus 18: Bei der Herstellung des Monoproteins werden wenig Treibhausgase produziert was sich positiv auf den Klimawandel auswirkt

Plus 19: Wasserverbrauch ist bei der Herstellung und Züchtung der Insekten auf niedrigem Niveau und somit positiv für das Grundwasser

Plus 20: Eines der besten getreidefreien, Hunde-Trockenfutter als Hypoallergenes Hundefutter auf dem Markt. Mit der besonderen Formel “Insekt Plus 20”

Tipp:

Bei einer Getreideallergie ist es wichtig dass Sie ausserhalb der Hauptnahrung (Hypoallergenes Hundefutter auf Insektenbasis) auch kein Getreide verfüttern!

Aus diesem Grund dürfen Sie auch keine Hundelekeckerlies mit Getreide verfüttern.

Die kleinste Menge an Getreide macht Ihre Mühe zunichte und die Allergie bricht wieder aus!

Bleiben Sie konsequent und verfüttern Sie Getreidefeie Hauptmahlzeiten und Getreidefreie Hundeleckerlies.

Ihr Hund wird es Ihnen danken!

Wir, die Firma Futter Shuttle lassen unser hochwertiges Hundefutter und Katzenfutter in höchster Qualität herstellen.

Sie hat sich auf Getreidefreies Katzenfutter und Hundefutter ohne Getreide spezialisiert.

Dabei verwenden wir keine synthetischen Konservierungsmittel, keine Farbstoffe und keine synthetischen Geschmacksverstärker. Das Nassfutter für Hunde und Katzen wird ausschließlich aus Muskelfleisch und hochwertigen Innereien schonend hergestellt.

Beim Hunde- und Katzen Trockenfutter achten wir auf die Verwendung von hochwertigem Muskelfleisch, schonende Herstellung und sehr hochwertige Zutaten wie Lachsöl, Reis und Kartoffeln, usw. in Lebensmittelqualität. Viele unserer Hundesnacks und Katzensnacks werden luftgetrocknet und somit schonend haltbar gemacht!

Sie können bei uns Ihr Hundefutter und Katzenfutter direkt in Horb Heiligenfeld abholen.

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen rund um das Hunde- und Katzenfutter.

Bei uns erhalten Sie ein großes Sortiment an Katzen und Hunde Trockenfutter, Nassfutter und Nahrungsergänzungsmittel sowie ein großes Sortiment eines der besten und getreidefreien Hundefutter und getreidefreien Katzenfutter zu günstigen Preisen.

Im Futter Shuttle Onlineshop gibt es eines der besten Katzenfutter und Hundefutter auf dem Markt!

Gerne würden wir Sie persönlich bei uns direkt in Horb – Heiligenfeld begrüßen.

Tierisch Liebe Grüße

Ihr Futter Shuttle Team

