Hyland und Alfresco im Gartner Magic Quadrant für Content-Services-Plattformen 2020 als Leader positioniert

Aktueller Report bewertet Anbieter in Bezug auf deren Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit ihrer Vision

Berlin, 02. Dezember 2020 – Hyland und das in diesem Jahr akquirierte Unternehmen Alfresco wurden beide als Leader im Gartner 2020 Magic Quadrant für Content-Services-Plattformen* positioniert. Gartner zeichnet Hyland bereits das 11. Jahr in Folge als Leader in dem aus dem Enterprise-Content-Management-Report weiterentwickelten Content-Services-Report aus. Für Alfresco ist es die erste Positionierung als Leader.

Hyland hat die Übernahme von Alfresco im Oktober abgeschlossen.

Hyland bietet das umfassendste Content-Services-Portfolio auf dem Markt und unterstützt neue und sich stets weiterentwickelnde Arbeitsweisen, die es Gesundheitsdienstleistern, Behörden, Finanzinstituten, Versicherungen, Bildungseinrichtungen und anderen Organisationen ermöglichen, ihre operativen Abläufe zu verändern und Menschen bessere Nutzererfahrungen zu ermöglichen. Mehr als 16.000 Organisationen weltweit nutzen die Content-Services-Plattform von Hyland, um ihre digitalen Transformationsziele zu erreichen und steigende Customer-Experience-Anforderungen zu erfüllen.

Die Plattform unterstützt Unternehmen beim Management des gesamten Informationslebenszyklus, bei der Transformation von Prozessen, der Reduzierung von Sicherheits- und Compliance-Risiken und versetzt Anwender in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen.

“Wir sind davon überzeugt, dass der neue Gartner-Report widerspiegelt, was unsere Kunden bereits wissen: Hyland und Alfresco sind weltweit führend im Bereich Content Services und entwickeln moderne Lösungen in der Cloud, die Unternehmen umfassend dabei unterstützen, die sich immer schneller weiterentwickelnden Anforderungen der digitalen Transformation zu erfüllen”, so Bill Priemer, Präsident und CEO von Hyland. “Mit unseren Produktinnovationen und unserer Kundenorientierung stellen wir sicher, dass unsere Kunden über die fortschrittlichsten Lösungen für das Management von Inhalten und Prozessen verfügen – heute und in Zukunft.”

“Die gegenwärtige Geschäftskultur erfordert umfassende Technologien, die es Mitarbeitern ermöglichen, genau so zu arbeiten, wie es für sie am besten ist – in einem physischen Büro oder von zu Hause aus”, erklärt John Phelan, EVP und Chief Product Officer bei Hyland. “Unser Ziel ist es, unseren Kunden die modernste, funktionsreichste Plattform für Content Services bereitzustellen, um deren digitale Transformationsinitiativen optimal zu unterstützen.”

Laden Sie sich kostenlos den Gartner 2020 Magic Quadrant for Content Services Platforms Report auf Hyland.com/de oder Alfresco.com/de herunter, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, warum Gartner Hyland und Alfresco als Leader positioniert.

*Gartner Inc., Magic Quadrant for Content Services Platforms. Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, 16. November 2020

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner spricht keine Empfehlung für die in seinen Marktforschungspublikationen genannten Anbieter, Produkte oder Services aus. Gartner empfiehlt Anwendern nicht, nur solche Anbieter auszuwählen, die die höchsten Einstufungen oder andere Kennzeichnungen erhalten haben. Die Marktforschungspublikationen von Gartner geben die Ansichten der Forschungsabteilung von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen auszulegen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie, wie z. B. deren marktgängige Qualität oder Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck, aus.

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

