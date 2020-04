Home Office Möbel von Country Living Germany

“Stay at home!” lautet die Devise. Von heute auf morgen befinden wir uns ausschließlich zuhause und versuchen die begrenzte Zeit und den Platz, den wir lieben, für Aktivitäten zu nutzen, die bisher woanders stattgefunden haben. Arbeit, Schule und Freizeit konkurrieren derzeit um den intimen Raum, den wir Heim nennen. Da Ihr Platzbedarf einzigartig ist, benötigen Sie eine anpassbare Lösung. Das HARRY-Regalsystem kann als Raumteiler verwendet werden wie auch unter einer Treppennische oder eine schräge Decke individuell gestapelt werden. Sie wählen die Größe Ihrer Regalwand und welche Funktionselemente Ihren Anforderungen entsprechen. Es gibt unter anderem ein Schreibtischelement, das sich in das Wandsystem integrieren lässt, jedoch ebenso frei im Raum stehen kann. Das Schöne ist, dass die Elemente in einem anderen Raum für einen anderen Zweck neu gestapelt werden können, wenn jeder wieder seine normale Routine fortsetzt.

Möbelprogramm für multifunktionales, platzsparendes Wohnen:

– zeitloses, patentiertes Design

– hochwertige Verarbeitung

– modulare, vormontierte Elemente für große Flexibilität

– German Design Award Nominee 2016

– MADE IN GERMANY!

Über Country Living:

In den letzten 30 Jahren gab es einige Veränderungen in unserem deutsch-kanadischen Unternehmen. Unsere Vision begann in Kanada, doch die Herstellung läuft seit über 30 Jahren hier in Deutschland. Diese begann in einem kleinen idyllischen Dorfladen im Westerwald, der unsere handgefertigten Holzartikel und Patchwork ausstellte. Heute bieten wir industriell CNC-hergestellte Möbel und Wohnaccessoires, die wir weltweit liefern.

Im steten Wandel der Trends und der Nachfrage haben wir uns immer wieder neu erfinden können. Trotz aller Veränderungen in den letzten Jahrzehnten, ist Country Living seinem Standort auf dem Land (in the country) treu geblieben und kreatives, wohnliches “Living” bleibt unser Credo.

