Home-Office leicht gemacht

5 einfache Tipps für mehr Struktur im Home-Office

Derzeit stehen viele vor der Herausforderung Home-Office. Dabei wird das Arbeiten von Zuhause aus wird immer beliebter und bietet viele Vorteile: So entfällt beispielsweise die lästige Fahrerei ins Büro und es ist eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich. Aktuelle Studien belegen sogar, dass Arbeitnehmer im Home-Office produktiver und zufriedener sind – wenn das mal nicht für sich spricht! Um optimal von Zuhause aus arbeiten zu können, haben wir einige Tipps zusammengestellt:

1. Fester Arbeitsplatz

Den Laptop auf dem Sofa aufklappen, im Hintergrund das Bügelbrett und die Wäscheberge stets im Blick? Keine gute Idee. besser ist: Einen festen Arbeitsplatz schaffen. Ideal ist ein eigenes Arbeitszimmer, bei dem man die Tür schließen kann. Ansonsten eignet sich auch ein Raumtrenner, um Abgrenzung zu schaffen.

2. Alles hat seinen Platz

Ordnung in der Umgebung schafft den Gedanken freie Bahn. Die wichtigsten Utensilien sollten direkt auf dem Schreibtisch platziert werden, alles andere je nach Wichtigkeit in Reichweite. Alle Gegenstände sollten ordentlich verstaut werden, aber dennoch sichtbar sein. So verhindert man, dass sich zu viel Material ansammelt. Ideal eignen sich hierfür beispielsweise die SmartStore Boxen von Orthex. Mit ihrem zeitlosen nordischen Design sorgen die transparenten Kunststoffboxen für Übersichtlichkeit und lassen sich dank unterschiedlicher Größen einfach stapeln, um den Arbeitsplatz optimal auszunutzen.

3. Feste Arbeits- und Pausenzeiten

Für eine gute Struktur, sollten Arbeitsbeginn und -ende genau festgelegt werden. So schafft man eine gute Work-Life-Balance und trennt Arbeits- und Privatleben. Ganz wichtig: Pausen einlegen und bewusst auch einmal kurz Abschalten. Also beim Mittagessen: Finger weg vom Laptop! Danach kehrt man umso motivierter an den Schreibtisch zurück.

4. To-Do-Listen

Listen abarbeiten macht nicht nur glücklich, sondern schafft auch Struktur. So hat man klare Ziele vor Augen und sieht, was man bereits erledigt hat. Zudem helfen die Listen, morgens einen Einstieg in die Arbeit zu finden.

5. Nicht ablenken lassen

Auch wenn es schwerfällt – der Abwasch muss bis nach Feierabend warten und auch wenn der Garten verlockend wirkt: Arbeitszeit ist Arbeitszeit. Also: nach Möglichkeit alle potentiellen Störfaktoren, wie das private Handy oder Telefon weglegen, die Türklingel abschalten und vollständig auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren. So lässt es sich effizient arbeiten und im Anschluss den wohlverdienten Feierabend genießen!

PR-Agentur

Kontakt

pure brands

Marie Zimmermann

Pickhuben 5

20457 Hamburg

040/30069680

marie.zimmermann@pure-brands.de

http://www.pure-brands.de

Bildquelle: @ORTHEX