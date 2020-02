Hofgarten Solingen lädt zum Prinzenwiegen

Kamelle für Rosenmontag

“Einmal ist keinmal. Zweimal ist Tradition!” In diesem Sinne lädt der HOFGARTEN SOLINGEN am Samstag, dem 22. Februar zum traditionellen Prinzenwiegen ein. Um 13 Uhr wird im Food Court des Centers zum zweiten Mal das Solinger Prinzenpaar feierlich mit Kamelle aufgewogen. Alle Solinger dürfen sich freuen, wenn Prinz Andre I. und Prinzessin Silke II. ein schönes Gewicht auf die Waage bringen. Denn der HOFGARTEN SOLINGEN spendet die aufgewogenen Süßigkeiten als Wurfmaterial für den Rosenmontagszug in Solingen. Zusätzlich sorgt die Schiwa Tanzformation für karnevalistische Stimmung.

Zweites Prinzenwiegen im HOFGARTEN SOLINGEN

Samstag, 22. Februar 2020, 13:00 Uhr

HOFGARTEN SOLINGEN, Kölner Straße 99, 42651 Solingen

Food Court, 1. Obergeschoss

“Wir freuen uns, dass das närrische Treiben wieder Einzug hält im HOFGARTEN SOLINGEN und wir heißen das Prinzenpaar und sein Gefolge in unserem Center herzlich willkommen”, sagt Ralf Lindl, Centermanager des HOFGARTEN SOLINGEN. “Wir drücken die Daumen, dass auch dieses Jahr beim Prinzenwiegen wieder viele Kamelle für den Rosenmontagszug zusammenkommen. Solig, lot jonn!”

Über den HOFGARTEN SOLINGEN

Im Herzen von Solingen bietet das Einkaufszentrum HOFGARTEN SOLINGEN auf drei Ebenen 70 Shops mit einem attraktiven Sortiment, viele Dienstleistungen, 10 Restaurants und 600 Parkplätze. Auf 28.400 Quadratmetern Gesamtmietfläche (GLA) sind angesagte internationale und nationale Einzelhändler sowie lokale Anbieter mit einem hochwertigen Sortiment vertreten. Die Ankermieter sind dm, Edeka, H&M, Saturn, Spiele Max und TK Maxx. Erstklassige Dienstleistungen runden das attraktive Einzelhandelsangebot ab. Der Food Court umfasst 10 gastronomische Anbieter. Der HOFGARTEN SOLINGEN wurde am 24. Oktober 2013 eröffnet. Für das Centermanagement ist die CEMAGG Management GmbH zuständig.

