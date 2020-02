Herrenschuhe in Übergrößen in riesiger Auswahl bei schuhplus in Kaltenkirchen

schuhplus bietet Übergrößen-Schuhe im Ohland-Park

Das Sortiment des Übergrößenhändlers aus Kaltenkirchen bietet Herrenschuhe in großen Größen in breiter und vielfältiger Auswahl. Wer also nach Herrenschuhen in den Größen 46 bis 54 sucht ist bestens beraten, dem schuhplus – Shop im Ohland-Park einen Besuch abzustatten. Aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Modelle und Stilrichtungen wird jeder Mann fündig. Hier hat man sich ausschließlich auf Schuhe in großen Größen spezialisiert und bietet seinen anspruchsvollen männlichen Kunden eine breit gefächerte Auswahl Herrenschuhe in Übergrößen für jede Gelegenheit. Vom Sportschuh über Boots bis hin zum eleganten Halbschuh finden Männer im Sortiment von schuhplus stets die passenden Schuhe.

Service und große Auswahl im Kaltenkirchener Ladenlokal von schuhplus

Am Firmenstandort von schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park gibt es ein Ladengeschäft auf rund 600 qm. Auf dieser Fläche präsentiert der Händler moderne und ausgesuchte Herrenschuhe in Übergrößen in enormer Auswahl. Große Schuhe sind bei in diesem Store nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Der anspruchsvolle Herr findet beim XXL-Spezialisten mehr Übergrößen-Schuhe als bei jedem anderen Händler. Um Sandalen, Stiefel oder Pantoletten zu finden die perfekt passen und bequem sind, kann man sich im Kaltenkirchener Shop von professionell ausgebildetem Personal beraten lassen. Selbst Inline-Skates und Schlittschuhe sind erhältlich. Ein Besuch lohnt sich also für die Herren, die Ihre Füße mit neuem Schuhwerk verwöhnen wollen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

