HEPLA wird neuer Partner von brilliant promotion®

Hamburg, 30. Juli 2020: Werbeartikel mit hohem Gebrauchsnutzen – dafür stehen die Produkte der HEPLA-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, die seit dieser Woche über den Onlineshop www.brilliant-promotion.com des Hamburger Werbeartikelhändlers brilliant promotion® zu finden sind. Das Produktsortiment von HEPLA umfasst ca. 650 Artikel für diverse Anwendungsbereiche des Alltags, unter anderem Einkaufswagenchiphalter, Feuerzeuge, Fliegenklatschen, Parkscheiben und Zettelboxen. Die Hälfte der Artikel werden eigens von HEPLA produziert und sind daher “Made in Germany”.

Werbeartikel von A bis Z für nahezu alle Anwendungsbereiche

Langlebige und erfolgreiche Werbeartikel mit hohem Gebrauchsnutzen anzubieten ist die Maxime von HEPLA. Seit 47 Jahren ist das Unternehmen aus dem nordhessischem Homberg (Efze) bereits am Markt präsent. Das Produktsortiment, welches seit Ende Juli auch vom Hamburger Werbeartikelhändler brilliant promotion® über seinen Webshop ( www.brilliant-promotion.com) vertrieben wird, umfasst ca. 650 Artikel für nahezu alle Anwendungsbereiche von A wie Aschenbecher bis Z wie Zettelboxen. Die meisten Artikel sind auf den Hausgebrauch oder zur besseren Organisation des Büroalltags ausgelegt, aber auch Werbeartikel für Kinder wie Seifenblasen, Jo-Jos und Reisespiele, Fanartikel und Werbeartikel für die Gastronomie sind in der breiten Produktpalette zu finden.

Großer Fokus auf “Made in Germany” und recyclefähige Artikel

Etwa die Hälfte der Werbeartikel werden von HEPLA im hauseigenen Kunststoffspritzguss produziert und sind somit “Made in Germany”. Das spart dem Unternehmen nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern ermöglicht es auch große Stückzahlen zeitnah zu produzieren. Zudem werden die von HEPLA eigens hergestellten Artikel aus sortenreinen Kunststoffen (recycle-, erdöl- oder biobasiert) produziert und sind somit 100 Prozent recyclebar. “Der Fokus auf eine umweltschonende Herstellung ist uns bei der Auswahl unserer Partner wichtig. Zudem unterstützt brilliant promotion® den Gedanken von “Made in Germany”, sodass die Werbeartikel der Firma HEPLA ein Zugewinn für unser Produktsortiment sind.”, freut sich Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer von brilliant promotion® über die Möglichkeit, die Werbeartikel von HEPLA über seinem Onlineshop www.brilliant-promotion.com anzubieten. Das Unternehmen brilliant promotion® wurde vor 12 Jahren von Ghalamkarizadeh selbst gegründet und ist seitdem im ständigen Wachstum des Sortiments, um den Kunden eine möglichst breite Vielfalt an Werbeartikeln zu bieten.

Über brilliant promotion®:

brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com) ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Seit 2008 steht das Unternehmen seinen Kunden aus den verschiedensten Branchen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how rund um Werbeartikel und -geschenke zur Verfügung. Neben der Marke brilliant promotion® gehört die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa.

Firmenkontakt

brilliant promotion®

Said Ghalamkarizadeh

Bramfelder Straße 123

22305 Hamburg

+49 (0) 40 – 570 18 25 – 70

info@brilliant-promotion.com

http://www.brilliant-promotion.com

Bildquelle: @ www.brilliant-promotion.com // www.hepla.com