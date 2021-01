Hellsicht – Ein Blick in die Zukunft mit Lucas Scherpereel

Heilung und Hellsicht sind die Schwerpunkte der Arbeit und Hilfe von Lucas Scherpereel.

Hellsicht. Wir denken in diesem Zusammenhang vielleicht an eine Show im Zirkus oder auf dem Jahrmarkt. An eine Frau mit Kopftuch, die uns aus den Händen liest. Oder wir denken an die Überlieferungen von berühmten Hellsehern, wie Edgar Cayce, Jeanne d´Arc, Baba Wanga, Marie-Anne Lenormand oder natürlich Nostradamus. Der Blick in die Zukunft. Ist unsere Zukunft schon geschrieben oder liegt sie in unseren eigenen Händen?

Für den Hellseher und Heiler Lucas Scherpereel hat Hellsicht nichts mit Magie zu tun. Auch wenn dies manchmal fälschlich auf diese Weise interpretiert wird. “Hellsicht manifestiert sich über Wahrnehmungen, Mitteilungen und Auskünfte”, so Lucas Scherpereel. Diese Mitteilungen lassen sich riechen, hören, schmecken und vor allem auch sehen. Das sind Wahrnehmungen jenseits der “normalen” Sinne, die über ein Medium übertragen werden können. Das ist eine Energie von außerhalb unserer gewöhnlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkt der Arbeit von Lucas Scherpereel ist die Arbeit mit Licht. Der Seher und Heiler nimmt dabei mit Energien im Lichte Kontakt auf. Manchmal kommunizieren auch mehrere Medien gleichzeitig mit dem Heiler. Über eine göttliche Verbindung von OBEN mit beiden Gehirnhälften und der jeweiligen Gehirnhälfte des Suchenden wird eine saubere und nicht beeinflussbare Hellsicht erreicht.

Neben der Hellsicht ist auch die Heilung ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit von Lucas Scherpereel. Vor allem dann, wenn die Schulmedizin einen Patienten als “austherapiert” definiert, dann bietet der Heiler seine Hilfe an, insoweit sie gewünscht wird. Hierbei kann sowohl die Heilung von seelischen Leiden, wie auch bei körperlichen Leiden eine Rolle spielen. Manchmal hängen auch beide Faktoren miteinander zusammen. Die Heilung beginnt meistens in der Seele, bevor sie im Körper zu wirken beginnt. Der mentale Ansatz hilft bei der Synchronisation der beiden Gehirnhälften des Hilfesuchenden.

Bei der Arbeit des Heilers und Sehers Lucas Scherpereel spielt die räumliche Distanz zum Hilfesuchenden keine Rolle. Die Heilung und das Sehen können also auch aus der Ferne durchgeführt werden. Der Heiler und Seher setzt dabei auf Rituale einer alten Familientradition. Hierdurch sind schnelle und effiziente Ergebnisse möglich. Die sogenannte “Mentaltechnik Supreme” setzt ungeahnte Erfolge und Möglichkeiten frei.

Möchten Sie sich über die Arbeitsweise und über die Möglichkeiten einer Hilfe durch den Heiler näher informieren? Sie finden weitere Informationen auf der Webseite https://lucas-scherpereel.com

Der Hellseher und Heiler Lucas Scherpereel ist international für hilfesuchende Kunden tätig. Er setzt bei seiner Arbeit auf eine alte Familientradition und eine Verbindung mit dem Licht. Der Schwerpunkt seiner Hilfe liegt bei körperlichen und seelischen Leiden vor allem auch im Kontext der “austherapierten” Schulmedizin. Der Heiler berät auch Hilfesuchende aus den Bereichen der Politik und Wirtschaft.

Kontakt

Lucas Scherpereel

Lucas Scherpereel

Kurfürstendamm 132a

10711 Berlin

+49(0)162 20 831 82

info@lucas-scherpereel.com

https://lucas-scherpereel.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.