Helen Hain Top-Favoritin bei Miss50 Plus Germany Wahl

Die Frankfurter Unternehmerin und Speakerin Helen Hain hat sich aus über 2.000 Bewerberinnen durchgesetzt und ist eine der 37 Finalistinnen im aktuellen Power Voting der Miss50 Plus Germany Wahl.

Es ist nicht die Eitelkeit, die diese Frauen antreibt, denn bei dieser Miss Wahl geht es nicht um Beauty oder Taillen- und Hüftumfang. Entscheidend ist ihre Vita und wie sie ihr Leben gestalten, auch jenseits der fünfzig Jahre.

Vor etwa einem Jahr stieß Helen Hains Public Relations Managerin auf die Einladung zur Teilnahme zur Miss50 Plus Germany Wahl und schlug der Unternehmerin vor, sie anzumelden. „Ich war völlig perplex,“ erzählt Helen, „warum sollte ich an einer Miss Wahl teilnehmen, dachte ich zuerst. Doch als mir klar wurde, dass es um die Vita geht und ich mit meiner Teilnahme Frauen motivieren kann, war ich dabei. Ich hatte jedoch keinerlei Erwartungshaltung. Umso überraschter war ich, als wir die Nachricht bekamen, dass ich unter den Top 75 gelandet war. Jetzt stehe ich sogar einen Schritt vor dem Finale.“

Die 53-jährige Helen Hain hat viel zu erzählen. Sie war nur 24 Jahre alt, als ihr Mann verstarb. Gemeinsam mit ihrer damals kleinen Tochter erbte sie die Firmenschulden ihres Ehemanns in Millionenhöhe und wurde über Nacht ins Unternehmertum katapultiert. Über das Business ihres Mannes wusste sie gerade einmal so viel, was Männer abends nach der Arbeit zu Hause erzählen. „Das war eine harte Zeit,“ beschreibt sie rückblickend diese Phase ihres Lebens. „Ich habe nicht lange nachgedacht, sondern einfach die Ärmel hochgekrempelt mit der Überzeugung meiner Tochter zuliebe aus diesem dunklen Tunnel herauszufinden.“ Learning-by-doing kämpfte sie sich durch, begeisterte Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen und konnte nach acht Jahren durch den Verkauf der Firma alle Verbindlichkeiten begleichen.

Kurz darauf gründete sie ihre heutige Firma, MarketDialog, eine Vertriebsberatungsagentur, die mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne berät und betreut. Gerade feierte sie 19-jähriges Firmenjubiläum.

Erst mit Ende vierzig konnte die mittlerweile dreifache Mutter einen Fuß aus dem Hamsterrad setzen und durchschnaufen. Sie ließ ihr „Achterbahnleben“ Revue passieren und verspürte zum ersten Mal Stolz. „Plötzlich staunte ich über mich selbst, denn ich registrierte die vielen mutigen Entscheidungen und Handlungen, die mich zu meinem heutigen Erfolg geführt haben. Viele Krisen und Hürden musste ich dafür überwinden, beruflich wie privat. Natürlich haben mich auch schlaflose Nächte und Grübeleien auf meinem Weg begleitet. Aber ich habe immer nach Lösungen gesucht und sie letztendlich auch gefunden,“ erzählt die Unternehmerin.

Helen Hain beschließt mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen Menschen zu motivieren. Zum 50. Geburtstag schenkt sie sich eine Ausbildung zur Rednerin. Ihr Schwerpunktthema ist Mut als Motor für Veränderungen. Sie referiert über die Tugend, der sie ihren Erfolg zu verdanken hat. „Zeit für eine fundierte Ausbildung als Speakerin investieren zu können war fantastisch.“ Die Begeisterung über ihr zweites Standbein ist der erfolgreichen Speakerin anzusehen.

Namhafte Unternehmen buchen sie für Keynotes und Veranstaltungen, denn gerade in Zeiten von Corona gilt es den Mut nicht zu verlieren und schnelle, mutige Entscheidungen sind von höherer Bedeutung als jemals zuvor.

Jetzt möchte die mutige Frau auch Miss50 Plus werden. Unter diesem Link kann ohne die Eingabe für Helen Hain gevotet werden. https://miss50plus.de/teilnehmerin/helen-h/ Eine Eingabe persönlicher Daten ist dazu nicht erforderlich. Die Daumen sind gedrückt.

Helen Hain ist seit 19 Jahren Managing Partner der Vertriebsberatungs- und Telemarketing Agentur MarketDialog GmbH in Eschborn. Als Speakerin hat sich die Unternehmerin auf die Tugend Mut und ihre Bedeutung im persönlichen, gesellschaftlichen und beruflichen Leben spezialisiert. Helen Hain beleuchtet in ihren Keynotes die Thematik insbesondere vor dem Hintergrund unternehmerischer Herausforderungen wie der Digitalisierung, der Globalisierung sowie Human Resources. Helen Hains Vorträge versetzen ihr Publikum in Aufbruchstimmung.

Firmenkontakt

Marketdialog GmbH

Hermina Deiana

Düsseldorfer Strasse 40

65760 Eschborn

06196 7695-183

hermina.deiana@marketdialog.com

https://www.marketdialog.com

Bildquelle: @miss50plusgermany