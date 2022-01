Haushaltsauflösung und Hausentrümpelung zum fixen Pauschalpreis

Entrümpeln, Entsorgen, Auflösen, das ist das Metier von Rümpel-Max, einer Wiener Institution. Das aus etlichen TV-Beiträgen bekannte österreichische Unternehmen feierte dieser Tage sein 10-jähriges.

Wien, 20.01.2022 – Entrümpeln und Aufräumen, das ist die Mission des Wiener Originals

Seit über zehn Jahren bringt Rümpel Max wieder Ordnung ins Chaos. Vom Keller bis zum Dachboden werden Hausentrümpelungen und Haushaltsauflösungen in Wien, in Niederösterreich und im Burgenland vorgenommen. Zuverlässigkeit und Diskretion sowie ein nachhaltiges Arbeiten bei der Entsorgung nach einer Entrümpelung sind wichtig, um eine reibungslose Umsetzung zu ermöglichen.

Haushaltsauflösungen

Bei einer Haushaltsauflösung werden Brücken hinter den Menschen abgebrochen, weil sie umziehen und sich oft auch beim Wohnraum verkleinern. Nicht immer kann alles mit in die neue Wohnung, weshalb eine Haushaltsauflösung in Wien und Umgebung keine Seltenheit ist. Manchmal wird ein Haushalt auch aufgelöst, weil die Bewohner beispielsweise ins Pflegeheim umsiedeln. In anderen Fällen sind die Bewohner verstorben und die Hinterbliebenen kümmern sich um die Auflösung.

Bei einer Haushaltsauflösung fällt nicht nur Müll an, sondern auch viele brauchbare Gegenstände. Diese werden im Rahmen einer Haushaltsauflösung nicht entsorgt, sondern bekommen die Chance auf ein zweites Leben. Um unterscheiden zu können, was noch einen Wert hat und was tatsächlich entsorgt werden kann, braucht es viel Fachkompetenz und Aufmerksamkeit der Mitarbeiter.

Dank dieser Zuverlässigkeit ist es möglich, nachhaltig und effizient zu arbeiten, und die Kosten für eine Haushaltsauflösung überschaubar zu halten, denn Gegenstände die verwertet werden können, wirken sich günstig auf den Gesamtpreis aus. Damit Rümpel-Max seine Dienstleistung dem Kunden zum fixen Pauschalpreis anbieten kann, ist eine vorige Besichtigung unabdingbar. So bekommt der Kunde ein sehr gutes Angebot, mit dem er gut leben kann. In seltenen Fällen wird sogar eine kostenlose Auflösung angeboten, wenn genug verwertbare Altwaren vorhanden sind. Diese werden in der Altwarenhalle gesammelt und warten dort auf neue Besitzer.

Entrümpelungen

Eine Entrümpelung ist oft eine heikle Aufgabe, denn im Laufe eines Lebens sammeln sich viele Dinge an, die nicht mehr brauchbar sind. Bei einer Hausentrümpelung in Niederösterreich, Wien oder dem Burgenland wird darauf geachtet, möglichst sensibel und diskret vorzugehen. Wichtig ist hier die exakte Trennung der zu entsorgenden Materialien sowie deren fachgerechte Entsorgung. Dazu wird der anfallende Müll bereits vor Ort getrennt, und bei Bedarf auch die Entsorgung von Sperrmüll organisiert.

Kompetente Beratung und Festpreise

Eine Haushaltsauflösung oder eine Hausentrümpelung ist für die Auftraggeber meist auch mit Emotionen behaftet, denn viele trennen sich dabei von einem Leben und auch von Gegenständen, die ihnen ans Herz gewachsen sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass vorab ein umfangreiches Beratungsgespräch und auch eine Besichtigung der Räumlichkeiten stattfindet. Anders als es manchmal üblich ist, enthält das Festpreisangebot auch Nebenleistungen sowie die Entsorgung, so dass zu der emotional anstrengenden Situation für den Kunden nicht noch Ärger über die Rechnung hinzukommt.

Die umfangreichen Serviceleistungen machen Rümpel-Max zu einem kompetenten Partner bei der Haushaltsauflösung und Hausentrümpelung mit zahlreichen zufriedenen Kunden. Wer nach einem zuverlässigen Anbieter sucht, wird empfohlen, sich von der Freundlichkeit und Kompetenz des Unternehmens selbst zu überzeugen. Rümpel-Max ist nur einen Anruf oder eine E-Mail entfernt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rümpel Max eU

Herr Simon Baranyi

Engelsdorferstraße 4

3730 Eggenburg

Österreich

fon ..: 0043-2245-87090

web ..: https://www.ruempel-max.at/

email : office@ruempel-max.at

Rümpel-Max ist eine Wiener Institution und weit über die Grenzen Wiens hinaus bekannt. Räumungen, Entrümpelungen, und Haushaltsauflösungen, dafür ist das Unternehmen bekannt. Immer wieder positiv hervorgehoben werden die Zuverlässigkeit und Seriosität, keine Selbstverständlichkeit in dieser Branche. Kein Wunder, dass der Entsorgungsspezialist auch gern gesehener Gast in österreichischen TV-Sendungen war und ist.

