Haus der Braut & Gentleman auf der Hochzeitsmesse im Kunstwerk, Mönchengladbach, am 2. Februar 2020

Das Haus der Braut & Gentleman ist eines der beliebtesten Festmoden-Boutiquen in Nordrhein-Westfahlen und wird in zweiter Generation mit Leidenschaft und Expertise geführt. Die Gewinnerin des ZankYou International Wedding Awards 2019 ist zum elften Mal auf der Hochzeitsmesse in Mönchengladbach. Am Stand können sich Braut & Bräutigam und Interessierte über neue Trends informieren und einen ersten Eindruck gewinnen. Das Team hält für StandbesucherInnen natürlich eine Überraschung bereit.

Inhaberin Sabine Kuch überzeugt in ihrem modernen Geschäft mit einer Auswahl von über 800 erstklassigen Brautkleidern und geschmackvollen Herrenanzügen internationaler Designer. Hier werden jede Braut und jeder Bräutigam in entspannter Atmosphäre fündig. Das Geschäft bietet auch exklusive Abendkleider für den Abiball sowie junge und trendy Cocktailkleider. Auch zauberhafte und individuelle Kommunionmode kann hier erstanden werden.

Die individuelle Auswahl in dem stilvoll gestalteten Geschäft umfasst rund 800 wunderschöne Traumbrautkleider von internationalen Designern aus den USA, Spanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Griechenland und auch Deutschland. In den Größen 36 bis 48 können Sie sich direkt in Mönchengladbach umschauen und in der Preisspanne von 298 bis 2.400 Euro nach Ihrem absoluten Favoriten suchen.

Dazu gibt es vor Ort natürlich auch passende Accessoires, die speziell für Sie angefertigt werden – wie Echt-Blütenkränze, glitzernde Soft-Tüll-Schleier oder Boho-Haarschmuck. Daneben erhalten Sie auf Anfrage auch passende Vintage-Jäckchen, die für Sie im Haus gestrickt werden – ein absolut romantisches Detail bei Ihrer Hochzeit!

Auch die Herrenabteilung ist ein echter Geheimtipp, denn hier finden die Bräutigame Outfits von namenhaften Marken wir Wilvorst, Tziacco, Zanotti und digel ceremony. Auf Wunsch wird der Bräutigam passend zur Partnerin oder dem Partner eingekleidet und dabei ist jeder Stil möglich – von klassisch über Vintage bis hin zu Boho. Passend zum Kleid der Braut können auch Westen, Plastrons, Fliegen oder Hosenträger aus mehr als hundert verschiedenen Stoffen angefertigt werden.

Brautkleider in den verschiedensten Ausführungen, die Möglichkeit, mit dem Partner oder der Partnerin vor Ort nach dem passenden Outfit zu suchen und ein modernes, klimatisiertes Ambiente, in dem sie ganz ungestört mit der Beraterin Ihr Traumkleid aussuchen können – eine tolle Grundlage für eine erfolgreiche Beratung, oder?

HAUS DER BRAUT & GENTLEMAN BY SABINE KUCH

Hindenburgstraße 51 41061 Mönchengladbach

Tel. 0 21 61 / 18 25 52

info@haus-der-braut-mg.de

www.haus-der-braut-mg.de

https://www.zankyou.de/f/haus-der-braut

https://www.facebook.com/hausderbraut

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch: 13 – 18 Uhr, Freitag und Samstag 10 – 18 Uhr

Gegründet 1964, ist das Geschäft seit Generationen geschätzt und beliebt, insbesondere für die ehrliche und persönliche Beratung. In den neugebauten Geschäftsräumen warten über 800 Brautkleider auf die aufgeregten Bräute. In der geschmackvollen Herrenabteilung findet man die aktuelle Trends von Vintage bis zur klassischen Hochzeit im Smoking. Weitere Sortimente: Kommunion, Abiball, Schützenfest.

