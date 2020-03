HARO 4000 Parkett für ein anspruchsvolles Zuhause

Hochwertiger Parkettboden mit 30 Jahren Garantie vom deutschen Hersteller

HARO ist die bekannte Marke für Parkett und Laminat-Bodenbeläge des 1966 gegründeten Familienunternehmens Hamberger aus Rosenheim.

HARO Parkett 4000 ist dabei eines der beliebtesten Parkettboden Produkte. HARO 4000 Parkettboden ist einer der hochwertigsten Bodenbeläge auf dem Markt. Alle Parkett 4000 Böden bieten eine starke Deckschicht von 3,5 mm. Damit ist das Parkett mehrfach renovierbar. Die verwendeten Hölzer reichen von der klassischen Eiche über die klassische Buche bis hin zu kanadischem Ahorn, exklusiver Esche oder rustikalem amerikanischen Nussbaum und dunkler Wenge. HARO Parkettboden der Serie 4000 ist besonderes widerstandsfähig und pflegeleicht mit der permaDur Versiegelung. Weitere Oberflächen-Finishs sind naturaDur, bioTec Öl/Wachs-Finish oder naturaLin Plus Naturöl. Haro 4000 ist ein Fertigparkett mit einer Stärke von insgesamt 13,5 mm und ist damit ein sehr hochwertiger Parkettboden. Haro 4000 ist einfach zu verlegen durch sein Top-Connect-Klicksystem. Durch verschiedene Oberflächenveredelungen wie Räuchern, Kälken oder Bürsten sowie die Fase an 2 oder allen 4 Kanten, bleiben bei den so entstehenden vielen aussagekräftigen Parkett-Varianten kaum Wünsche offen.

Die HARO bietet eine riesige Auswahl an Premium-Parkettböden für jeden Anspruch und für jeden Geschmack – vom robusten, klassischen Eichenparkettboden bis hin zum eleganten Robinien-Parkettboden. Als führender Parkettboden-Hersteller Deutschlands übernimmt HARO die Rolle des Innovationsmotors in der Bodenbelag-Branche. Ob mit Landhausdiele, Schiffsboden oder der Breitdiele Plaza, die Vielfalt der HARO Parkettböden ist inspiriert von den schönsten Parkettböden für Ihr Zuhause. Von der Küche, über Wohnzimmer, Kinderzimmer und Diele bis ins Bad – die HARO Parkettbodenbeläge sind in jedem Raum eine gute Lösung.

Merkmale der HARO Parkettböden sind widerstandsfähige, pflegeleichte Oberflächen durch permaDur Versiegelung, naturaDur-Oberflächenfinish, bioTec Öl/Wachs-Finish oder naturaLinplus Naturöl-Oberfläche kombiniert mit aquaShield Feuchtigkeitsschutz. HARO Parkett ist auch auf Fußbodenheizung mit Top Connect leicht zu verlegen mehrfach abschleifbar. HARO gewährt auf seine Parkettböden bis zu 30 Jahre Garantie.

Angesagte Parkett Formate von HARO Parkett

Eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten, die sich jedem Einrichtungsstil und jeder Raumgröße perfekt anpassen: von der klassischen großen Landhausdiele bis zum Stabparkettboden mit Fischgrätmuster, all das bietet Ihnen HARO Parkettboden. Und mit dem richtigen Fußbodenmuster können Sie sogar kleine Räume optisch vergrößern.

Landhausdielen bringen südliches Flair in Ihren Raum und schaffen eine klare und großzügige Atmosphäre. Mögen Sie es elegant, wählen Sie eine eher helle Holzart wie den Klassiker Eiche. Wenn Sie einen starken Effekt suchen, entscheiden Sie sich für dunkle Hölzer mit edlen Maserungen. Die Oberfläche jeder Diele besteht übrigens aus einer einzigen, durchgängigen Schnittfläche. So kommt die Charakteristik des Holzes besonders gut zur Geltung. Das Dielenformat beträgt 180 x 2200 mm bzw. 173 x 2200 mm.

Schiffsbodenparkett bringt Leben in Ihre Wohnwelt. Der besondere Charakter dieses Parkett-Designs entsteht durch versetzt nebeneinander liegende Stabelemente auf der Diele. Die Anordnung der Decklamellen im regelmäßigen Verband besticht durch die moderne Optik, die jedem Raum seine individuelle Note verleiht. Die Dielenformate betragen 180 x 2200 mm (Serie 3500/4000) und 180 x 2210 mm (Serie 3000).

Landhausdielen im Plaza-Format biiten ein extrabreites Landhausdielen-Format für einen besonders weitläufigen, eleganten Eindruck. Die Dielenabmessung ist mit 240 x 2200 mm und bzw. 220 x 2200 mm sehr großzügig bemessen.

Bei Parkettboden beginnt Holz zu leben. Die exklusiven HARO Oberflächen mit Relief und Retro strukturiert in vielen Abstufungen zeigen eine faszinierende Ursprünglichkeit und beweisen die Meisterschaft von HARO im Umgang mit dem natürlichen Werkstoff Holz. Die Verfahren sind aufwendig und folgen zum Teil traditioneller Holzbearbeitung. Das Ergebnis: Oberflächen mit deutlich sichtbaren und fühlbaren Höhen und Tiefen – ein haptisch sinnliches Erlebnis der Extraklasse.

Strukturierte Oberflächen bieten ein exklusives Finish für HARO PARKETT Schiffsboden und Landhausdiele. Durch die Bearbeitung der Oberfläche mit speziellen Bürsten werden die weichen Jahresringe herausgebürstet. Authentische Haptik und sehr natürliche Oberflächenoptik sind die trendige Alternative zu glatten Oberflächen.

Relief-strukturierte Oberflächen bieten ein exklusives Finish für HARO PARKETT Schiffsboden mit spürbaren Höhen und Tiefen. Sie strahlen durch lebhafte Sortierung der einzelnen Stäber besondere Natürlichkeit aus.

Das strukturiert 3D Retro Finish gibt es für HARO Parkett Schiffsboden. Es bietet einen Used-Look mit besonders authentischem Aussehen. Durch aufwendige Verfahren wird die Optik jahrelang in Gebrauch befindlicher, historischer Dielen erzeugt, bei der die Astanteile betont sind. Zusätzlich wird die umlaufende Fase an jeder Schiffsbodenlamelle angebracht. Somit erhält jede einzelne Schiffsbodenlamelle den Charakter von Parkettstäben. In Verbindung mit der matten Naturöloberfläche erhält der Boden eine ausdrucksstarke, moderne und zugleich ursprüngliche Optik.

Aufwendigste Oberflächenstruktur ist die geschroppte Designoberflächen der HARO Landhausdielen auf Basis traditioneller Holzbearbeitung. Die Veredelung der Oberfläche mit Hilfe eines Hobels schafft ausgeprägte Höhe und Tiefen mit individueller sowie teilweise antik wirkender Optik.

